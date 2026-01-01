Veste de pluie de foot à capuche Nike Storm-FIT Chelsea FC Academy Pro pour ado

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Tu gères les bases ? Maintenant, passe au niveau supérieur. Cette veste de pluie du Chelsea FC à la coupe standard intègre la technologie Storm-FIT. De quoi rester au sec et à l'aise toute la saison.