Sweat à capuche Nike Football Paris Saint-Germain Air pour ado

image 1 sur 5
Paris Saint-Germain Air
Sweat à capuche Nike Football pour ado
75 CHF
Stock épuisé :
Ce produit est actuellement indisponible
Une façon discrète de représenter le Paris Saint-Germain. Avec son design minimaliste et sobre, ce sweat à capuche confectionné dans un tissu en molleton de coton doux apporte chaleur et légèreté.
- Couleur affichée : Cargo Khaki/Noir
- Article : HM3665-325
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Paris Saint-Germain Air
75 CHF
Une façon discrète de représenter le Paris Saint-Germain. Avec son design minimaliste et sobre, ce sweat à capuche confectionné dans un tissu en molleton de coton doux apporte chaleur et légèreté.
Détails du produit
- Corps : 100 % coton. Côtes : 97 % coton / 3 % élasthanne.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Cargo Khaki/Noir
- Article : HM3665-325
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 152 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Avis (0)
Avis (0)
Aucun avis
Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Paris Saint-Germain Air.
Paris Saint-Germain Air
75 CHF