Short Nike NBA Swingman Boston Celtics Icon Edition pour Homme

Boston Celtics Icon Edition

80 CHF

INSPIRÉ PAR LA NBA, CONÇU POUR VOTRE ÉQUIPE.

Inspiré du short authentique de la NBA, le short Nike NBA Swingman Icon Edition des Celtics de Boston intègre un tissu anti-transpiration avec des détails rappelant le look de votre équipe préférée sur le terrain. Les poches latérales vous permettent de ranger facilement vos objets essentiels. Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.

Avantages Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort.

Mesh à double maille léger mais résistant.

Fentes sur l'ourlet pour bouger librement.