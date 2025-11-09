Sac de sport pour le football Nike Academy Team (taille moyenne, 60 L)

Mauvaise qualité insatisfait
JordanJ243167783
Mauvaise qualité, Tissu déchiré au bout de 2 utilisations.
Le sac de sport Nike Academy Team présente une conception résistante pensée pour vous permettre d'organiser soigneusement vos affaires. Les compartiments dédiés offrent suffisamment d'espace pour ranger votre ballon, vos chaussures et vos vêtements. Les poignées et la bandoulière permettent de transporter confortablement votre équipement lorsque vous êtes en déplacement.
Nike Academy Team
RANGEMENT PRATIQUE POUR ALLER AUX SÉANCES D'ENTRAÎNEMENT.
Le sac de sport Nike Academy Team présente une conception résistante pensée pour vous permettre d'organiser soigneusement vos affaires. Les compartiments dédiés offrent suffisamment d'espace pour ranger votre ballon, vos chaussures et vos vêtements. Les poignées et la bandoulière permettent de transporter confortablement votre équipement lorsque vous êtes en déplacement.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.2 étoiles
Mauvaise qualité insatisfait
JordanJ243167783
Mauvaise qualité, Tissu déchiré au bout de 2 utilisations.
LisaP702958956
Please bring back the red one and also more coloured for women
Bag
LouiseB506296906
Great size bag for my son for the gym & easy to carry
Nike Academy Team