Sac de sport pour le football Nike Academy Team (taille moyenne, 60 L)

Le sac de sport Nike Academy Team présente une conception résistante pensée pour vous permettre d'organiser soigneusement vos affaires. Les compartiments dédiés offrent suffisamment d'espace pour ranger votre ballon, vos chaussures et vos vêtements. Les poignées et la bandoulière permettent de transporter confortablement votre équipement lorsque vous êtes en déplacement.

Couleur affichée : Midnight Navy/Noir/Blanc

Article : CU8090-410

Pays/Région d'origine : Viêt Nam