Pantalon de jogging en Fleece Nike NBA Club Boston Celtics Courtside pour homme

Boston Celtics Courtside
Pantalon de jogging en Fleece Nike NBA Club pour homme
Tu aimes les Celtics ? Alors arbore fièrement leurs couleurs. Ce jogging spécial, avec son effet de peinture éclaboussée par pulvérisation, t'aide à rester à fond dans ton rôle de fan.
- Couleur affichée : Noir/Clover
- Article : HV9772-010
- Pays/Région d'origine : Italie, Pakistan
Boston Celtics Courtside
Tu aimes les Celtics ? Alors arbore fièrement leurs couleurs. Ce jogging spécial, avec son effet de peinture éclaboussée par pulvérisation, t'aide à rester à fond dans ton rôle de fan.
Avantages
Lisse à l'extérieur et légèrement duveteux à l'intérieur, notre tissu Fleece semi-brossé d'épaisseur moyenne est confortable et respirant. Ce vêtement confortable est parfait toute l'année, en particulier lors des changements de saison.
Détails du produit
- Chevilles côtelées
- Taille élastique avec cordon de serrage
- Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Poche latérale côté dos de la main : 100 % coton. Poche arrière : 100 % coton.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Clover
- Article : HV9772-010
- Pays/Région d'origine : Italie, Pakistan
Taille et coupe
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Coupe longue : tombe sous la cheville
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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