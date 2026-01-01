Pantalon de jogging en Fleece Nike NBA Club Boston Celtics Courtside pour homme

Boston Celtics Courtside

94.95 CHF

Tu aimes les Celtics ? Alors arbore fièrement leurs couleurs. Ce jogging spécial, avec son effet de peinture éclaboussée par pulvérisation, t'aide à rester à fond dans ton rôle de fan.

Avantages Lisse à l'extérieur et légèrement duveteux à l'intérieur, notre tissu Fleece semi-brossé d'épaisseur moyenne est confortable et respirant. Ce vêtement confortable est parfait toute l'année, en particulier lors des changements de saison.