 
image 1 sur 6
Haut tissé à manches longues Air Jordan pour femme - Dark Smoke Grey

Air Jordan

Haut tissé à manches longues pour femme

29 % de réduction
Sélectionner la tailleGuide des tailles

Look professionnel à l'avant… et 100 % Jordan dans le dos. Avec son tissu sergé léger, ce haut boutonné est très doux. Sa coupe fluide présente un drapé subtil. Les épaules tombantes, les manches plus longues et la coupe oversize apportent un style plus actuel.


  • Couleur affichée : Dark Smoke Grey
  • Article : HJ0020-045
  • Pays/Région d'origine : Chine, Viêt Nam

Air Jordan

29 % de réduction

Look professionnel à l'avant… et 100 % Jordan dans le dos. Avec son tissu sergé léger, ce haut boutonné est très doux. Sa coupe fluide présente un drapé subtil. Les épaules tombantes, les manches plus longues et la coupe oversize apportent un style plus actuel.

Détails du produit

  • 100 % lyocell
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Dark Smoke Grey
  • Article : HJ0020-045
  • Pays/Région d'origine : Chine, Viêt Nam

Taille et coupe

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (0)

Aucun avis

Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Air Jordan.

    Haut tissé à manches longues Air Jordan pour femme

    Air Jordan

    29 % de réduction

    Complète ton look

    Item 3 of 35