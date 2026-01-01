Haut tissé à manches longues Air Jordan pour femme

Look professionnel à l'avant… et 100 % Jordan dans le dos. Avec son tissu sergé léger, ce haut boutonné est très doux. Sa coupe fluide présente un drapé subtil. Les épaules tombantes, les manches plus longues et la coupe oversize apportent un style plus actuel.

Couleur affichée : Dark Smoke Grey

Article : HJ0020-045

Pays/Région d'origine : Chine, Viêt Nam