Haut de trail à manches courtes Dri-FIT ACG Radical AirFlow pour homme

ACG Radical AirFlow

135 CHF

UNE INNOVATION RÉVOLUTIONNAIRE POUR LES ATHLÈTES EN MOUVEMENT.

Radical AirFlow est un tissu extrêmement ambitieux, conçu pour optimiser la circulation de l'air. Propulsé par l'innovation Radical AirFlow, ce haut à manches courtes, idéal pour la course, maximise la circulation de l'air quand tu accélères le rythme. Testé par des athlètes de trail ACG de haut niveau, le tissu Radical AirFlow a donné d'excellents résultats. À toi de profiter de cette fraîcheur.

Innovation radicale

Le tissu Radical AirFlow présente une structure ajourée extrêmement respirante, qui permet de diriger davantage d'air directement vers la peau pour une évaporation rapide de la transpiration pendant l'effort.

Conception radicale

Le tissu en maille ajourée doux qui recouvre l'ensemble du vêtement donne une sensation de douceur sur la peau. La bordure élastique repliable offre confort et résistance.

Confort radical

La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.