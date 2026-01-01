Haut à manches longues et demi-zip Nike Dri-FIT pour ado (fille) (taille étendue)

Matériaux recyclés
Nike Dri-FIT
Haut à manches longues et demi-zip pour ado (fille) (taille étendue)
Stock épuisé :
Ce produit est actuellement indisponible
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Ne laisse pas le froid t'empêcher de t'amuser. Enfile ce modèle à manches longues quand tu as besoin d'un peu plus de chaleur. Son tissu en maille doux présente une coupe près du corps, et la bonne dose de stretch pour faire le cochon pendu, intercepter la prochaine passe et venir en soutien à tes camarades.
- Couleur affichée : Noir/Blanc
- Article : FD2878-010
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Nike Dri-FIT
Ne laisse pas le froid t'empêcher de t'amuser. Enfile ce modèle à manches longues quand tu as besoin d'un peu plus de chaleur. Son tissu en maille doux présente une coupe près du corps, et la bonne dose de stretch pour faire le cochon pendu, intercepter la prochaine passe et venir en soutien à tes camarades.
Avantages
- Technologie Nike Dri-FIT évacuant la transpiration pour une évaporation plus rapide. Tu restes au sec et profites d'un confort total.
- Zippé ou dézippé ? À toi de décider quand tu as besoin de plus de chaleur ou d'air avec ce modèle à demi-zip.
- Ouvertures pour les pouces qui maintiennent le haut en place.
Détails du produit
- 100 % polyester
- Swoosh imprimé
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Blanc
- Article : FD2878-010
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M+ et mesure 150 cm
- Coupe slim : profilée et ajustée
- Guide des tailles
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
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