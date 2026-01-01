Chaussures personnalisables Nike Air Max 1 By You pour Homme

Nike Air Max 1 By You
Chaussure personnalisable pour homme
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La Nike Air Max 1 By You remet au goût du jour la sneaker de légende, reine parmi les reines depuis 1987. Le design superposé offre la toile parfaite pour accueillir tes combinaisons de couleurs préférées. Choisis parmi les semelles extérieures, ajoute un message personnel et joue avec les options, jusqu’à obtenir ta chaussure de rêve.
- Couleur affichée : Multicolore/Multicolore/Multicolore
- Article : HQ3714-900
- Pays/Région d'origine : Chine, Viêt Nam
Nike Air Max 1 By You
La Nike Air Max 1 By You remet au goût du jour la sneaker de légende, reine parmi les reines depuis 1987. Le design superposé offre la toile parfaite pour accueillir tes combinaisons de couleurs préférées. Choisis parmi les semelles extérieures, ajoute un message personnel et joue avec les options, jusqu’à obtenir ta chaussure de rêve.
Sélectionne ta base
La semelle extérieure en caoutchouc est disponible en coloris uni, gomme et transparent, pour qu'elle se démarque ou se fonde dans ton style, selon ta vision.
Opte pour la couleur
Fais ressortir l’empeigne avec des couleurs contrastées ou adopte un style plus subtil avec des tons neutres.
Personnalise-la
Conserve l'inscription « AIR » originale sur la languette arrière ou ajoute un message personnalisé en 3 caractères maximum.
Plus d'avantages
- Empeigne qui s'assouplit avec le temps et prend un look vintage.
- Unité Max Air visible au talon offrant un amorti en toute légèreté.
- Semelle extérieure en caoutchouc à motif gaufré pour plus d'adhérence et un style rétro.
Détails du produit
- Nos membres sont uniques, et leurs chaussures devraient l'être aussi. Chaque paire est fièrement confectionnée à la main, une par une. Les bonnes choses valent la peine d'attendre.
- Tes initiales ? Un surnom ? Ou un autre message qui te ressemble. Personnalise ta paire en choisissant une inscription. Et ton nom est aussi inscrit sur la boîte.
- Notre concepteur 3D t'offre un aperçu de ta création pour te permettre d'expérimenter toutes sortes de choix de conception.
- Couleur affichée : Multicolore/Multicolore/Multicolore
- Article : HQ3714-900
- Pays/Région d'origine : Chine, Viêt Nam
Air Max 1
C'est dans le running que la Air Max 1 a fait ses débuts. Depuis, elle n'a jamais cessé d'innover. Adoptée par la culture hip-hop, cette chaussure de running à unité Air visible et controversée se retrouve partout, du cœur de Brooklyn aux rues de Londres. Son design avant-gardiste et ses coloris originaux continuent de séduire, année après année.
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Nike Air Max 1 By You
Informations supplémentaires
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