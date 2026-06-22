Chaussure personnalisable Nike Air Presto By You pour femme

Comfy but noticeable glue
georgettah167729084
Prestos are so comfortable and my custom design turned out great. My only complaint about this shoe is being able to see the glue around the toe box (plastic piece that connects to upper).
Cette Air Presto est une réinterprétation moderne personnalisable d'une célèbre chaussure de running. Ajoute de la couleur sur le chausson intérieur et sur la cage emblématique. Personnalise ta paire avec quelques taches (et pourquoi pas plus de couleurs ?) sur l'amorti de la semelle intermédiaire. Complète-le tout avec un petit message personnel au niveau du talon. Il est temps d'upgrader ton style.
Nike Air Presto By You
Cette Air Presto est une réinterprétation moderne personnalisable d'une célèbre chaussure de running. Ajoute de la couleur sur le chausson intérieur et sur la cage emblématique. Personnalise ta paire avec quelques taches (et pourquoi pas plus de couleurs ?) sur l'amorti de la semelle intermédiaire. Complète-le tout avec un petit message personnel au niveau du talon. Il est temps d'upgrader ton style.
Choisis la couleur du chausson intérieur et le renfort de la cage emblématique. Tu peux aussi choisir entre une pointe, des lacets et un Swoosh du même ton ou sélectionner une autre couleur contrastante.
Personnalise le talon de ta semelle intermédiaire avec des taches de peinture, de la couleur ou les deux. Envie de te démarquer ? Sélectionne une couleur de semelle originale.
Ajoute un court message sur le talon avec des numéros, des lettres ou des symboles.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.6 étoiles
Comfy but noticeable glue
georgettah167729084
Prestos are so comfortable and my custom design turned out great. My only complaint about this shoe is being able to see the glue around the toe box (plastic piece that connects to upper).
Perfect Gift!
SSWebber3
Customized these for my wife for her Mother’s Day gift. She has been so happy with them. Not only did I get to pick her favorite colors during the design process, but she has said that they are the most comfortable shoes in her closet. She wears them whenever she will be standing or walking for long periods of time and have been great for her back! Fit is perfect and they look great!
Nike air presto
eemacc
It very nice lite weight comfortable running, and do my exercise Their awesome!!!!
Nike Air Presto By You
Ce produit est personnalisé. Les commandes de produits personnalisés ne peuvent être annulées que dans un délai de 15 minutes et ne peuvent pas faire l'objet d'un retour, sauf si l'article est défectueux.
Découvrez la chaussure Nike Air Presto pour Femme
L'empeigne en mesh extensible offre une tenue confortable et ultra-ajustée, tout en améliorant la respirabilité.
L'emblématique cage en TPU au milieu du pied crée un contraste avec l'empeigne en synthétique extensible, tout en contribuant au maintien du pied.
L'amorti Nike Air offre un confort longue durée.