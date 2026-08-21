Chaussure personnalisable Nike Air Max Plus By You

Nike Air Max Plus By You
Chaussure personnalisable
Cette chaussure testée et approuvée est de retour dans une gamme de tons neutres pour s'adapter à tous les looks. Ajoute un effet brillant avec du mesh métallisé sur l'empeigne et des options irisées sur la cage en plastique. Fais ton choix parmi sept étiquettes de languette différentes, puis termine avec un texte personnalisé sur chaque unité Air. La Air Max Plus est prête à accueillir ta touche unique.
- Couleur affichée : Multicolore/Multicolore/Multicolore
- Article : HF0665-900
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Nike Air Max Plus By You
Cette chaussure testée et approuvée est de retour dans une gamme de tons neutres pour s'adapter à tous les looks. Ajoute un effet brillant avec du mesh métallisé sur l'empeigne et des options irisées sur la cage en plastique. Fais ton choix parmi sept étiquettes de languette différentes, puis termine avec un texte personnalisé sur chaque unité Air. La Air Max Plus est prête à accueillir ta touche unique.
Quelle est ta base ?
Fais ton choix entre du cuir lisse et du mesh métallisé pour créer un look qui te ressemble vraiment.
Opte pour la couleur
Tons neutres luxueux, couleurs sportives ou un mélange des deux. C'est toi qui vois !
Exprime ta personnalité
Tes initiales ? Un surnom ? Ou un autre message qui te ressemble. Personnalise ta paire en ajoutant jusqu'à quatre caractères sur chaque unité Air. De plus, ton nom apparaît sur la boîte.
Plus d'avantages
- Empeigne respirante et résistante en synthétique et mesh léger.
- Cage en plastique et voûte plantaire au milieu du pied pour une sensation de maintien.
- D'abord pensées pour le running de haut niveau, les unités Nike Air créent un amorti souple conçu pour durer.
- Semelle extérieure en caoutchouc offrant une excellente adhérence.
Détails Nike By You
- Nos Membres sont uniques, et tes chaussures devraient l'être aussi. Chaque paire est fièrement confectionnée à la main, une par une. Les bonnes choses valent la peine d'attendre.
- Notre concepteur 3D offre un aperçu de ta création pour que tu puisses expérimenter toutes sortes de choix de conception.
- Couleur affichée : Multicolore/Multicolore/Multicolore
- Article : HF0665-900
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Les origines de la Air Max
La technologie Air révolutionnaire a été intégrée aux chaussures Nike en 1978. En 1987, la Air Max 1 affichait pour la première fois la technologie Air visible au talon. Désormais, en plus de ressentir l'amorti Air, tout le monde pouvait également le voir en action. Depuis, les chaussures Air Max nouvelle génération connaissent un succès constant auprès des athlètes et des fans qui les collectionnent, grâce à leurs associations de couleurs saisissantes et à leur amorti léger et fiable.
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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Nike Air Max Plus By You
Informations supplémentaires
Ce produit est personnalisé. Les commandes de produits personnalisés ne peuvent être annulées que dans un délai de 15 minutes et ne peuvent pas faire l'objet d'un retour, sauf si l'article est défectueux.