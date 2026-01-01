Chaussure personnalisable Nike Air Max DN8 Be True By You

Nike Air Max DN8 Be True By You

240 CHF

Be True, par toi. Dans le cadre de l'engagement de Nike envers la communauté LGBTQIA+, l'initiative Be True a pour mission de créer plus d'espaces inclusifs dans le sport. Cette collection met à l'honneur un arc-en-ciel dynamique grâce à des couleurs superposées en relief et à des détails holographiques. Cette DN8 élégante peut être customisée, du renfort à la semelle extérieure, pour un look qui correspond parfaitement à ton style. Un joli sac à cordon arc-en-ciel et un mousqueton irisé sont fournis avec tes chaussures, car tout le monde a besoin d'accessoires.

Quelle est ta base ?

Opte pour des renforts Noir ou Craie, puis ajoute un coloris arc-en-ciel ou uni en dessous pour plus de relief. N'oublie pas de choisir pour la languette entre un logo Air Max culte et un logo holographique Be True personnalisable !

Ajoute de la couleur

Tu veux un peu d'Air arc-en-ciel dans ta tenue. Personnalise séparément les couleurs du tube Air de la DN8, ou choisis un look monochrome qui se démarque.

Personnalise-la

Tes initiales ? Un surnom ? Ou un autre message qui te ressemble. Fais preuve de créativité en ajoutant jusqu'à 9 caractères sur la bande de l'empiècement latéral de chaque chaussure. Et ton nom est aussi inscrit sur la boîte.