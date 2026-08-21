Chaussure personnalisable Nike Air Force 1 High By You pour Femme

Nike Air Force 1 High By You
Chaussure personnalisable pour femme
Avec cette AF1, tout est question de détails. Customise ton étiquette, tes lacets et ton deubré. Et n'oublie pas d'ajouter un texte personnalisé sur la languette arrière. Avec ses huit couleurs au choix et sa semelle en caoutchouc gomme translucide en option, ce modèle est conçu pour être unique, comme toi.
- Couleur affichée : Multicolore/Multicolore/Multicolore
- Article : HF0661-900
- Pays/Région d'origine : Chine, Viêt Nam
Nike Air Force 1 High By You
Avec cette AF1, tout est question de détails. Customise ton étiquette, tes lacets et ton deubré. Et n'oublie pas d'ajouter un texte personnalisé sur la languette arrière. Avec ses huit couleurs au choix et sa semelle en caoutchouc gomme translucide en option, ce modèle est conçu pour être unique, comme toi.
Quelle est ta base ?
Commence par l'empeigne en cuir, puis choisis un caoutchouc traditionnel, translucide ou gomme pour la semelle intermédiaire et la semelle extérieure.
Opte pour la couleur
Des couleurs neutres, des effets métallisés premium, des tons sportifs traditionnels ou tout en même temps. À quoi ressemblera ta création ?
Exprime ta personnalité
Tes initiales ? Un surnom ? Ou un autre message qui te ressemble. Personnalise ta paire en ajoutant jusqu'à neuf caractères sur le scratch. De plus, ton nom apparaît sur la boîte.
Plus d'avantages
- Coutures solides. Matières premium. Semelle cupsole. Cette sneaker résistante a du style et sait se faire remarquer sur les parquets.
- Conçu à l'origine pour le basketball de compétition, l'amorti Air assure un confort longue durée.
- Semelle extérieure en caoutchouc avec points de pivot classiques alliant adhérence et résistance.
Détails du produit
- Nos Membres sont uniques, et tes chaussures devraient l'être aussi. Chaque paire est fièrement confectionnée à la main, une par une. Les bonnes choses valent la peine d'attendre.
- Notre concepteur 3D offre un aperçu de ta création pour que tu puisses expérimenter toutes sortes de choix de conception.
- Couleur affichée : Multicolore/Multicolore/Multicolore
- Article : HF0661-900
- Pays/Région d'origine : Chine, Viêt Nam
Air Force 1
Icône du basket lancée en 1982, la Air Force 1 s'est popularisée dans les années 90. Le look épuré de la AF1 et de son empeigne blanche ton sur ton est vite devenu un classique sur les parquets, mais aussi chez les fans de streetwear. Adoptée par la culture hip-hop, déclinée en éditions spéciales et coloris limités, la Air Force 1 a imposé son style iconique dans le monde entier. Et avec plus de 2 000 versions différentes, son impact sur la mode, la musique et la culture sneakers est indéniable.
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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Nike Air Force 1 High By You
Informations supplémentaires
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