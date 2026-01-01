Chaussure de trail ACG Pegasus Trail By You pour homme

ACG Pegasus Trail By You

210 CHF

Parcours des kilomètres pittoresques avec un confort amorti et encore plus d'adhérence.

Parcours des kilomètres de paysages pittoresques avec un confort amorti et des couleurs personnalisables. La ACG Pegasus Trail By You t'attend : conçue pour les sentiers, cette chaussure combine la réactivité de la route avec des options de personnalisation qui mettent en valeur ta créativité. Nous avons veillé à ce qu'elle dispose de ce dont tu as besoin pour une bonne adhérence sur terrain humide. Et le maintien ? Un avant-pied plus large donne à tes orteils plus de liberté de mouvement.

Empeigne en mesh technique

Testée et approuvée, l'empeigne est confectionnée à partir d'un mesh technique léger qui allie durabilité et respirabilité. Grâce à un choix varié de couleurs pour les renforts, ta créativité est sans limites.

Semelle intermédiaire en mousse ReactX

Cette édition de la Peg Trail contient plus de mousse ReactX que la précédente. La hauteur de semelle accrue assure un retour d'énergie avec une sensation de réactivité et de stabilité.

Semelle extérieure haute adhérence

Affronte les sentiers humides et les surfaces escarpées : cette génération de semelles Nike All Terrain Compound (ATC) t'offre une adhérence supérieure.

Pointe repensée

Nous avons ajouté plus d'espace au niveau des orteils et de l'avant-pied pour assurer un confort optimal tout au long du parcours, en montée comme en descente. Un design plus large signifie plus de stabilité sur les sentiers techniques.

Personnalise-la

Tes initiales ? Un surnom ? Ton objectif personnel ? Fais preuve de créativité sur la languette de chaque chaussure.