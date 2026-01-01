Chaussure Air Jordan OG pour Femme

Air Jordan OG
Chaussure pour femme
Conçue pour les joueuses de basketball féminin et inspirée par l'héritage de MJ, la Air Jordan OG est prête à faire ses débuts sur le terrain. Elle présente des matières résistantes, une semelle intermédiaire sculptée et un motif d'adhérence segmenté inédit, sans oublier l'amorti Air léger qui a fait sa renommée.
- Couleur affichée : Light Khaki/Neutral Olive/Sail/Metallic Gold
- Article : IR2010-229
- Pays/Région d'origine : Indonésie
Air Jordan OG
Conçue pour les joueuses de basketball féminin et inspirée par l'héritage de MJ, la Air Jordan OG est prête à faire ses débuts sur le terrain. Elle présente des matières résistantes, une semelle intermédiaire sculptée et un motif d'adhérence segmenté inédit, sans oublier l'amorti Air léger qui a fait sa renommée.
Avantages
Amorti Air Zoom pour une impulsion exceptionnelle.
Détails du produit
- Empeigne en cuir
- Semelle intermédiaire en mousse
- Semelle extérieure en caoutchouc
- Col mi-montant
- Couleur affichée : Light Khaki/Neutral Olive/Sail/Metallic Gold
- Article : IR2010-229
- Pays/Région d'origine : Indonésie
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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