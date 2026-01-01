Chaussure Air Jordan OG pour Femme

Conçue pour les joueuses de basketball féminin et inspirée par l'héritage de MJ, la Air Jordan OG est prête à faire ses débuts sur le terrain. Elle présente des matières résistantes, une semelle intermédiaire sculptée et un motif d'adhérence segmenté inédit, sans oublier l'amorti Air léger qui a fait sa renommée.

Couleur affichée : Light Khaki/Neutral Olive/Sail/Metallic Gold

Article : IR2010-229

Pays/Région d'origine : Indonésie