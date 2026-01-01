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Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour femme - Olive Aura/Lawn/University Blue/Pearl White

Air Jordan 1 Mid SE

Chaussure pour femme

29 % de réduction

Stock épuisé :

Ce produit est actuellement indisponible

Silhouette classique, détails cosy. Cette AJ1 conserve le look emblématique que tu aimes tant, avec des textiles en maille douce et un joli charme au crochet dans des tons pastel ludiques.


  • Couleur affichée : Olive Aura/Lawn/University Blue/Pearl White
  • Article : II0570-302
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Air Jordan 1 Mid SE

29 % de réduction

Silhouette classique, détails cosy. Cette AJ1 conserve le look emblématique que tu aimes tant, avec des textiles en maille douce et un joli charme au crochet dans des tons pastel ludiques.

Avantages

  • Empeigne en cuir pour plus de résistance et de structure.
  • Unité Nike Air-Sole encapsulée pour plus d'amorti et de légèreté.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une excellente adhérence au quotidien.

Détails du produit

  • Col mi-montant
  • Couleur affichée : Olive Aura/Lawn/University Blue/Pearl White
  • Article : II0570-302
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

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