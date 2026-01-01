Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour femme

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Air Jordan 1 Mid SE
Chaussure pour femme
29 % de réduction
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Silhouette classique, détails cosy. Cette AJ1 conserve le look emblématique que tu aimes tant, avec des textiles en maille douce et un joli charme au crochet dans des tons pastel ludiques.
- Couleur affichée : Olive Aura/Lawn/University Blue/Pearl White
- Article : II0570-302
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Air Jordan 1 Mid SE
29 % de réduction
Silhouette classique, détails cosy. Cette AJ1 conserve le look emblématique que tu aimes tant, avec des textiles en maille douce et un joli charme au crochet dans des tons pastel ludiques.
Avantages
- Empeigne en cuir pour plus de résistance et de structure.
- Unité Nike Air-Sole encapsulée pour plus d'amorti et de légèreté.
- Semelle extérieure en caoutchouc pour une excellente adhérence au quotidien.
Détails du produit
- Col mi-montant
- Couleur affichée : Olive Aura/Lawn/University Blue/Pearl White
- Article : II0570-302
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
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