Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour femme

Silhouette classique, détails cosy. Cette AJ1 conserve le look emblématique que tu aimes tant, avec des textiles en maille douce et un joli charme au crochet dans des tons pastel ludiques.

Couleur affichée : Olive Aura/Lawn/University Blue/Pearl White

Article : II0570-302

Pays/Région d'origine : Viêt Nam