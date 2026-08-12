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Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour femme - Anthracite/Sail/Coconut Milk/Iced Carmine

Air Jordan 1 Low SE

Chaussure pour femme

160 CHF
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Toujours stylée, toujours tendance. Fidèle à l'histoire et à l'héritage de Jordan, la Air Jordan 1 Low t'offre un confort optimal tout au long de la journée. Cette version présente des couleurs classiques et des détails subtils dans la silhouette emblématique conçue dans un mélange de matières haut de gamme et agrémentée d'une unité Air encapsulée au talon.


  • Couleur affichée : Anthracite/Sail/Coconut Milk/Iced Carmine
  • Article : II0595-001
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Air Jordan 1 Low SE

160 CHF

Toujours stylée, toujours tendance. Fidèle à l'histoire et à l'héritage de Jordan, la Air Jordan 1 Low t'offre un confort optimal tout au long de la journée. Cette version présente des couleurs classiques et des détails subtils dans la silhouette emblématique conçue dans un mélange de matières haut de gamme et agrémentée d'une unité Air encapsulée au talon.

Avantages

  • Empeigne en cuir pour plus de résistance et de structure.
  • Unité Nike Air-Sole encapsulée pour plus d'amorti et de légèreté.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une excellente adhérence au quotidien.

Détails du produit

  • Couleur affichée : Anthracite/Sail/Coconut Milk/Iced Carmine
  • Article : II0595-001
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (3)

4.7 étoiles

  • BUONE

    Tiziana994936107

    Bellissime e comode sono esattamente come in foto…unica pecca per me è che arrivano solo con lacci rosa. Per il resto tutto fantastico, spedizione extra veloce

  • Happy Nike customer

    Evelyn02d5779a793b40b283ce225d6ce1711a

    Put on my Air Jordan 1 low pro, so comfortable size perfect, exactly like the picture, I hv noticed several ppl taking pictures of my air Jordan 1, makes me feel proud of what I'm walking in. Thank you NIKE

  • LOVE, LOVE, LOVE

    carrie35489aa4426545a4b0b7dd8aed336be7

    LOVE, LOVE, LOVE these! So comfy and look even better in person. They look good with everything!

Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour femme

Air Jordan 1 Low SE

160 CHF

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