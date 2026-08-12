Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour femme

Toujours stylée, toujours tendance. Fidèle à l'histoire et à l'héritage de Jordan, la Air Jordan 1 Low t'offre un confort optimal tout au long de la journée. Cette version présente des couleurs classiques et des détails subtils dans la silhouette emblématique conçue dans un mélange de matières haut de gamme et agrémentée d'une unité Air encapsulée au talon.

Couleur affichée : Anthracite/Sail/Coconut Milk/Iced Carmine

Article : II0595-001

Pays/Région d'origine : Viêt Nam