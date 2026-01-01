Retour à la rechercheNike Store Girne (Partnered)Fermé • Ouvre à 09:30Naci Talat Cad.The Venue Plaza No: 4CAşağı Girne Merkez, Nicosia, 99410, CY+90 392 815 11 33Consulter l'itinéraireHoraires du magasinlun.: 09:30 - 18:00mar. - sam.: 09:30 - 19:30dim.: 11:00 - 18:00ServicesInformations concernant les retoursCe magasin n'accepte pas les retours de commandes passées sur Nike.com ou sur la Nike App.Magasins à proximitéRépertoire magasinsNike Store Lefkosa (Partnered)27 Yağmur Sok.Gönyeli Çemberi Lefkoşe, Nicosia, 99999, CYFermé • Ouvre à 09:30Nike Store Nicosia Mall (Partnered)Nicosia Mall2 Madrid StreetNicosia, Nicosia, 2603, CYFermé • Ouvre à 10:00Nike Store Mersin Forum (Partnered)Güvenevler Mahallesi Mersin Forum Avm.No: FF19/20 YenişehirMERSIN, Mersin, 33140, TRFermé • Ouvre à 10:00