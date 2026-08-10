Retour à la rechercheNike Factory Store - CitadelFermé • Ouvre à 10:00Citadel Outlets100 Citadel Dr Suite 561Commerce, CA, 90040-1523, US3237201684Consulter l'itinéraireHoraires du magasinlun. - dim.: 10:00 - 21:00Horaires spéciauxdim. 9 août - sam. 15 août: 10:00 - 21:00ServicesRetrait de commandeAchetez vos articles préférés en ligne, puis retirez-les en magasin.Les membres ont tout à gagner-15 % sur le premier achat en magasin en devenant membre*, et plein d'autres récompenses exclusives. * Des exclusions s'appliquent.Experts NikeBénéficie de conseils en temps réel sur le sport et le style grâce à notre équipe de spécialistes.Le shopping comme on l'aimeComme tu es membre Nike, tu peux essayer tes articles pendant 60 jours et profiter des retours sans reçu.Promotions Nike FactoryLes modèles et promotions disponibles dans les Nike Factory Stores sont désormais disponibles en ligne.Voir les promotions Nike FactoryMagasins à proximitéRépertoire magasinsNike Community Store - East LA4585 Whittier BlvdEast Los Angeles, CA, 90022-2432, USFermé • Ouvre à 10:00Nike Community Store - Watts9801 S Alameda StLos Angeles, CA, 90002-3158, USFermé • Ouvre à 10:00Nike Glendale837 Americana Way, Suite D11Glendale, CA, 91210-1509, USFermé • Ouvre à 10:00