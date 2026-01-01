Retour à la rechercheNike Factory Store LiegeFermé • Ouvre à 09:30Chaussee de Tongres 269LIEGE, Wallonia, 4000, BE+32 04 366 13 28Consulter l'itinéraireHoraires du magasinlun. - sam.: 09:30 - 20:00dim.: FerméServicesRetours Nike.com et Nike AppCe magasin accepte les retours de commandes passées sur Nike.com ou sur la Nike App.Promotions 24h/24, 7j/7Fais de grosses économies à tout moment en ligne.Acheter iciCartes cadeaux NikeCe magasin accepte les cartes cadeaux achetées dans d'autres Nike Stores et sur Nike.com en devise locale.Magasins à proximitéRépertoire magasinsNike Factory Store MaasmechelenMaasmechelen VillageZetellaan 100/ 26-27-28MAASMECHELEN, Flanders, 3630, BEFermé • Ouvre à 10:00Nike Store Leuven (Partnered)BONDGENOTENLAAN 58LEUVEN, Brussels, 3000, BEFermé • Ouvre à 10:00Nike Factory Store RoermondStadsweide 36Roermond, Limburg, 6041TD, NLFermé • Ouvre à 10:00