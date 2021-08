Joel et Georgia Palmer et leur communauté queer

Vous partagez plus que beaucoup de frères et sœurs : vous êtes tous les deux mannequins et vous collaborez sur plusieurs projets. Quelle force tirez-vous de cette relation pour continuer à tracer votre chemin ?



Joel : Je pense qu'on développe chacun nos talents à travers l'autre, avant de les mettre en pratique dans notre travail. Georgia est sans aucun doute l'une de mes muses. Cela nous donne l'amplitude nécessaire pour progresser ensemble dans de nombreuses voies et s'émuler dans tant d'aspects. Par exemple, Georgia en ce moment explore le métier d'actrice, pas vrai ?



Georgia : Oui. Je m'essaie à plusieurs choses en tant qu’actrice et DJ.



Joel : Elle est dans un court-métrage super intéressant qui sort d'ici peu. Dans un sens, nous avons ouvert, l'un pour l'autre, la porte d'un nouveau monde. Pour vraiment prendre la mesure de notre force, il faut nous voir ensemble sur un shooting. Regarder Georgia faire son métier de mannequin, c'est observer la naissance d'une œuvre d'art.



Georgia : La façon dont je bouge, je la tiens de toi.



Donc, la danse, la musique et la mode ont influencé votre travail aussi bien que vos identités et vos modes d'expression. Vous m'en parlez un peu ?



Joel : Notre collaboration est particulièrement étroite et forte parce que cette idée du mouvement, nous l'avons développée en famille. J'ai fait beaucoup de danse quand j'étais jeune, et pour ce qui est de la mode, on adore échanger nos fringues. Notre look est un croisement entre les Black Panthers, le punk et l'afro-punk. On joue sur plein d'éléments et c'est parfois assez exubérant.



Georgia : Tout dépend du personnage que tu veux incarner ce jour-là. Notre petite communauté s'est trouvée dans la nuit londonienne : un groupe d'artistes, très inspirés, de tous les sexes, tous les genres, toutes les formes de sexualité et bien plus. Les clubs sont pour nous un endroit sûr et un lieu pour se retrouver. L'une des choses dont nous sommes tous reconnaissants et qui nous unit, c'est notre amour de la musique, de la danse, du mouvement, de la mode et du style.



Vous vous identifiez tous les deux comme queer, soit un autre point commun dans votre relation et votre parcours en tant que créatifs de couleur. Qu'est-ce que cela signifie pour vous d'être queer ?



Georgia : Je m'identifie comme queer parce que je fais partie de cette communauté. C'est aussi simple que cela. Mes amis sont queers, ma façon de parler est la leur et les gens pour qui je me bats le sont aussi.



Joel : Pour moi, être queer c'est avant tout être un libre-penseur. Ça ne signifie pas forcément que vous êtes attiré par des personnes du même sexe. Nous sommes à une époque, aujourd'hui, où chaque artiste, chaque talent et mannequin peut, notamment grâce aux réseaux sociaux, être lui-même dans sa version la plus excentrique.



Georgia : Oui. Je suis parfaitement à l'écoute de mon corps, et j'ai l'impression d'être capable de bouger, de devenir abstraite et de jouer différents personnages. J'apprends sans cesse de nouvelles choses à mon propos.



Joel : Nous n'avons pas adopté les codes du mannequinat. J'ai toujours clamé mon identité queer, et ce n'était pas quelque chose que j'étais prêt à sacrifier. Donc, on a dû se soutenir l'un l'autre, se rappeler que notre vocation, c'était d'être une source d'inspiration pour les plus jeunes que nous. Parce que si nous en sommes capables, d'autres le sont également. C'est ce qui m'a poussé à devenir directeur de création plutôt que mannequin. Je peux ainsi créer des univers et des lieux dans lesquels les gens sentent qu'ils ont leur place, qu'ils ne sont pas de simples visages. On peut faire encore davantage. On peut leur apporter des opportunités.