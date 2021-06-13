Joel et Georgia Palmer et leur communauté queer

Vous avez tous les deux participé aux manifestations du mouvement Black Lives Matter à Londres. Qu'avez-vous appris sur vous-mêmes et comment cela vous a-t-il affecté personnellement et dans votre travail créatif ?



Joel : Ce dont on s'est rendu compte durant les marches, c'est qu'on a les relations nécessaires pour attirer l'attention sur les problèmes. On a découvert de nouvelles façons de faire comprendre au monde ce qui se passe, et surtout qu'il ne faut pas avoir peur de le faire. Par ailleurs, le mouvement a fait ressortir certaines choses au sein de notre propre famille, car tout le monde n'était pas d'accord avec notre démarche. C'était intéressant de découvrir qu'il y a également du racisme systémique au sein de notre famille. Nous avons été tristes de devoir prendre de la distance par rapport à certaines personnes.



Nous avons voulu faire un test pour mieux comprendre nos racines. Toute notre vie, on nous a répété que nous étions à moitié jamaïcains, à moitié anglais, mais nous sommes bien plus que ça. Nous avons découvert que nous avions des ancêtres en Amérique du Sud, en Asie, au Congo et au Bénin.



Georgia : Mais le mouvement nous a rapprochés, et c'est quelque chose dont on aurait dû parler avant.



Et comment est-ce que vous interprétez le pouvoir du collectif, particulièrement en étant métis et queer ?



Joel : Notre collectif est une communauté de libres-penseurs qui s'inscrivent dans une même mouvance. Les queers sont une minorité dans le monde de la création, c'est ce qui nous rassemble. Mais chaque personne a sa propre personnalité, et c'est de là que vient notre pouvoir.



On ne trouve réellement l'inspiration qu'au sein de notre cercle. Nous sommes une source d'inspiration les uns pour les autres. Et puis, lorsque quelqu'un intègre notre cercle, c'est souvent la révélation d'un talent qui a sa propre personnalité.



Comment avancez-vous ensemble dans cette période de réflexion et de révolte, et comment votre processus créatif en a été affecté ?



Joel : On a fait une incursion dans l'animation, dans le 3D et le numérique, en explorant plusieurs choses avec nos colocataires : des designers, des photographes et des concepteurs de décors. Nous habitons dans un entrepôt, donc avec beaucoup d'espace. La vie nocturne nous manquait tellement qu'on a fini par agencer la terrasse chaque week-end pour faire la fête avec les voisins.



Georgia : Nous avons eu le temps de faire une réelle introversion et de laisser libre cours à notre créativité. Nous avons été tellement chanceux d'avoir l'espace pour pouvoir le faire.



Joel : Nous sommes encore plus motivés à repousser les limites dans notre travail et dans tous les aspects de notre vie. C'est ce qui nous a rapprochés pendant toute cette période.



Enfin, existe-t-il d'autres causes pour lesquelles vous vous passionnez et luttez ?



Georgia : Tout tourne autour de l'inclusion, la diversité et l'avancement des minorités. Je suis entourée de mannequins noires et transgenres, et je vois également des mannequins grande taille qui ne sont pas invitées aux shootings. Je veux arriver à créer un espace d'échange où l'on puisse discuter des hauts et des bas de nos carrières et attirer l'attention du public.



Joel : Sans hésiter, les droits des transgenres. Il faut pleinement apprécier l'apport de la communauté trans. Sans eux, les communautés gay et queer n'existeraient pas. Notre parcours personnel, ce que nous avons évoqué à propos de notre enfance, a été d'utiliser la tribune dont nous disposions pour gagner en expérience, mais aussi gagner suffisamment d'argent pour pouvoir investir et nous investir dans ces combats.