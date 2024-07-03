En coulisses : la création des tenues d'athlétisme Nike Elite pour femme

La collection sport 2024 présente les tenues d'athlétisme Nike conçues avec le plus grand nombre de données jamais utilisées. Elle s'appuie sur la conception assistée par ordinateur Nike NXT et des études dans le domaine du sport. On a obtenu une précision au pixel et à la couture près au niveau du design et de la conception des vêtements. Au Sports Research Lab, l'équipe Nike a étudié le corps des athlètes avec des données de capture des mouvements en 4D. Elle a observé les athlètes en mouvement, les zones de chaleur, de transpiration, etc. pour cibler la respirabilité et l'élasticité nécessaires aux endroits stratégiques. Objectif : une coupe et une liberté de mouvement idéales.

Les tenues intègrent des technologies Dri-FIT ADV innovantes, qui permettent de créer un tissu haute performance en microfibre et polyester qui évacue la transpiration. Le but est de garder les athlètes au sec et dans le plus grand confort en compétition.

Une fois toutes les données réunies, l'équipe de design Nike a commencé à créer une série de silhouettes adaptées à divers évènements, en tenant compte des différences de morphologies et de besoins au niveau des tailles. Elle a aussi créé des tenues spécialement adaptées à tous les genres.

Pour les tenues d'athlétisme pour femme, l'équipe de design a repensé les brassières intégrées pour permettre aux athlètes féminines de porter des brassières Swoosh séparées sous leur tenue. Résultat : un ensemble de pièces qui fonctionnent ensemble. Les pièces pour homme sont variées, avec des silhouettes qui dessinent le corps et qui répondent aux spécificités de chaque épreuve.

L'athlétisme étant un sport très varié et dynamique, l'innovation est essentielle. Exemple : Nike a créé de nouveaux hauts pour le lancer, avec une coupe plus décontractée et une matière plus légère. La version pour femme de ce haut intègre aussi des découpes à l'arrière des épaules pour une plus grande liberté de mouvement. L'équipe de design a aussi mis l'accent sur l'adaptabilité, en ajoutant à la gamme une nouvelle combinaison pour femme avec un bas court. Elle a aussi fait en sorte que le justaucorps existant puisse être porté avec un short par-dessus, si les athlètes le souhaitent.

« On tient compte des genres et de toutes les morphologies, tailles et capacités physiques », explique Janett Nichol, VP Apparel Innovation chez Nike. « En athlétisme, les besoins ne sont pas les mêmes si on fait des marathons, du saut en longueur ou du lancer de poids. Les données ont une incidence réelle sur notre manière de concevoir les vêtements. On utilise les observations des athlètes pour innover en matière de performances, mais aussi pour l'aspect esthétique de nos tenues. »

Le principe directeur des couleurs de nos tenues de compétition conçues pour les jeux de Paris s'appelle Metaprism. Il amplifie les couleurs traditionnelles des fédérations en créant des vibrations à travers les couleurs, en utilisant la lumière et le mouvement. Chaque tenue reprend les couleurs de l'équipe du pays mais pousse la palette dans une nouvelle direction, en restant fidèle au look et au confort traditionnels de la fédération.

Les tenues pour les épreuves éliminatoires et les demi-finales sont principalement composées de hauts unis. Mais celles pour les finales sont recouvertes d'un motif imprimé. C'est la première fois que Nike crée un design spécial pour les finales. Grâce à la visualisation des données assistée par ordinateur, la marque a développé un concept unique appelé « emotion of motion ».

Avancée révolutionnaire : l'équipe a transformé la capture des mouvements d'un coureur de fond effectuée par le Nike Sports Research Lab en un champ de particules à code couleur qui change constamment. Ces visualisations ont directement été traduites dans le motif « emotion of motion ». Même si l'éventail des épreuves d'athlétisme est particulièrement vaste, le mouvement est le point commun. Ces tenues ont été créées pour célébrer les prouesses sportives à leur paroxysme.

Résultat : un choix de près de 50 modèles et de plus d'une douzaine de modèles de compétition.