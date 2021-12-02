Comment surmonter l'adversité grâce au sport selon le rameur Arshay Cooper

En grandissant dans l'ouest de Chicago, Arshay Cooper aurait pu tomber entre les mains des gangs. Mais lorsqu'il s'est inscrit pour faire partie de la première équipe d'aviron du pays exclusivement composée de membres de la communauté noire, il a pris en main sa destinée pour prendre la tête de son équipe et se faire une place dans un sport où la diversité était autrefois quasi-inexistante. Aujourd'hui chef cuisinier à succès, auteur et activiste, il fait découvrir l'aviron à d'autres communautés démunies pour offrir aux enfants de meilleures opportunités et perspectives d'avenir. Dans cet épisode de Trained, Arshay discute avec l'animatrice Jaclyn Byrer de la façon dont l'aviron a permis à son équipe de faire face aux traumatismes de leur enfance. À travers des témoignages détaillés de son expérience en tant qu'athlète et mentor, il révèle qu'il ne s'agit jamais d'un manque de talent, mais d'un manque d'opportunités. Il explique également comment nous pouvons tous contribuer à améliorer les communautés dont nous sommes issus.