Quelle est la différence entre un squat et un soulevé de terre, et quel est le plus efficace ?

Les squats renforcent vos jambes, votre ceinture abdominale, vos fessiers et votre dos, d'après le coach certifié en renforcement musculaire et en conditionnement physique Reda Elmardi. Ils vous permettent d'améliorer votre posture et votre équilibre, d'augmenter votre souplesse et de développer votre masse musculaire. Dans le cadre d'une étude, des chercheurs ont découvert que les squats pouvaient développer la masse musculaire et améliorer la composition corporelle, tout en renforçant les muscles extenseurs du genou, ce qui peut permettre d'améliorer les performances de saut.

Bonne posture : d'après Rocky Snyder, un squat doit idéalement être effectué avec le buste principalement droit, sans qu'il ne soit incliné en avant ou en arrière. Comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise, gardez les pieds écartés d'une largeur de hanches et pliez les deux genoux pour descendre doucement. Vous devez maintenir la pression sur les deux pieds.

« La posture "idéale" pour un squat peut varier d'une personne à l'autre, explique Rocky Snyder. La manière dont vous bougez dans cette position peut dépendre de la position de vos articulations, en particulier de vos hanches, ainsi que de vos éventuels déséquilibres musculaires. »

Modifications : ce qu'il faut savoir avec les squats, c'est qu'ils peuvent être adaptés de différentes manières. Vous pouvez par exemple écarter davantage vos pieds et les pivoter vers l'extérieur pour faire un squat sumo. « Vous pouvez également rapprocher vos pieds et soulever les talons, pour appliquer davantage de tension sur vos fessiers », explique Jake Harcoff, spécialiste certifié en renforcement musculaire et en conditionnement physique, coach et kinésiologue certifié. Traduction : vous faites travailler vos fesses.

« Ce type de squat, c'est mon exercice préféré pour travailler les fessiers, affirme-t-il. Si vous êtes novice, ou que vous manquez d'équilibre, vous pouvez reproduire ce mouvement sur une presse à cuisses. »

« Autre variante très utilisée, en particulier pour les fessiers : le squat fendu surélevé, également appelé squat bulgare », explique Aaron Leventhal, spécialiste certifié en renforcement musculaire et en conditionnement physique et patron de Fit Studios.

« Un soulevé de terre est très efficace, mais c'est un exercice qui peut être difficile à exécuter avec une bonne posture et qui ne permet pas vraiment d'isoler les fessiers, ajoute-t-il. J'aime cette position fendue ou en fente, parce que ça permet de garder plus facilement le buste droit. Cet exercice est donc plus accessible pour les personnes ayant des soucis de mobilité et au niveau du bas du dos. De plus, c'est un exercice unilatéral, ce qui signifie qu'il vous permet de faire travailler un seul fessier à la fois. Le côté plus fort ne pourra donc pas masquer le côté plus faible. »