Réorientez votre dialogue intérieur

Améliorez votre détermination grâce à votre dialogue intérieur
Coaching et nutrition
Par Nike Training
Comment devenir votre meilleur allié.
Non, vous n'avez rien d'une exception : tout le monde entretient un dialogue intérieur, qui correspond aux propos que vous vous adressez dans votre tête. Il est crucial de perfectionner le discours de cette petite voix, car « un dialogue intérieur approprié peut développer votre confiance en vous, tandis que l'inverse peut ruiner cette confiance », déclare Angela Duckworth, professeure à l'université de Pennsylvanie et auteure de L'art de la niaque: Comment la passion et la persévérance forgent les destins. Cet ouvrage montre qu'un travail sur votre dialogue intérieur peut booster votre détermination et vous permettre ainsi d'aborder les défis de la vie avec encore plus de détermination.
« Les personnes qui réalisent des performances élevées et celles qui obtiennent des résultats décevants entretiennent toutes un dialogue intérieur. La différence réside dans la nature de leur discours. »
Angela Duckworth
Imaginez qu'après un match vraiment mauvais ou une piètre performance, votre dialogue intérieur soit exclusivement négatif, vous entraînant dans un puits de honte, de critique et d'auto-flagellation », explique la professeure. Il en va de même lorsque vous rencontrez l'échec dans d'autres situations, comme un entraînement manqué ou le regret d'avoir consommé tel ou tel aliment. Si vous vous dites que vous êtes nul et que vous n'y arriverez jamais, cela ne vous motive pas à réessayer. Un dialogue intérieur négatif vous fait vous sentir tellement mal que vous ne voulez plus jamais retenter votre chance, ce qui vous éloigne encore plus de vos objectifs.
Au fil de ses recherches, Angela Duckworth a élaboré une stratégie en deux temps pour développer un dialogue intérieur positif qui vous remet sur les rails. Le premier temps est dédié à l'acceptation consciente, sans jugement ni culpabilisation : il s'agit de reconnaitre simplement l'imperfection. Par exemple, j'ai trop dormi et je ne me suis pas entraîné hier. Le second temps correspond à celui de l'auto-compassion. Pour cette étape, « pensez à ce que votre mère, votre meilleur ami, ou toute personne qui vous aime aurait dit de votre faux pas », conseille Angela Duckworth. Leur discours serait probablement empreint de compassion, d'amour, d'encouragements et de compréhension, sans pour autant vous excuser totalement. Ces personnes vous inviteraient aussi certainement à réfléchir « aux leçons à tirer de cet échec, et aux solutions à mettre en œuvre pour mieux réussir la prochaine fois. » Essayez ensuite de tenir ce discours envers vous-même, en vous disant par exemple : « je suis déçu d'avoir séché l'entraînement hier, mais ce n'était rien qu'une fois et j'étais sur la bonne voie pour atteindre mes objectifs jusqu'à présent. Ce soir, je réglerai mon réveil dix minutes plus tôt, comme ça, même si je mets un rappel une fois demain matin, j'aurai toujours le temps de faire mon entraînement. » Vous entretenez là le dialogue intérieur d'une personne déterminée, qui va rapidement rebondir et se remettre au travail.
Même les athlètes professionnels, comme la coureuse de fond Shalane Flanagan, qui a gagné le marathon de New York en 2017 et la médaille d'or olympique en 2008, se retrouve quelquefois piégée dans une spirale de dialogue intérieur négatif. Pendant ses runs d'entraînement exténuants, lorsqu'elle fatigue et que son corps est douloureux, Shalane entend parfois sa voix intérieure devenir négative : « Je ne suis pas assez douée, je n'ai pas suffisamment de talent, je ne m'entraîne pas assez dur », admet-elle. Mais comme elle a conscience de son dialogue intérieur, une alarme se déclenche et elle décide alors consciemment de changer le discours qui se déroule dans sa tête.
« Je considère mon esprit comme un muscle à l'entraînement. »
Shalane Flanagan
Même si ça n'a rien de naturel pour moi, c’est à ce moment précis que je fais le choix d'être optimiste, poursuit-elle. Je me dis, Shalane, c'est là que tu vas redoubler d'efforts et accueillir la douleur de l'entraînement. Ce qui distingue les meilleurs athlètes, même au sein de l'élite, c'est leur état d'esprit et les stratégies mentales qu'ils adoptent dans les moments d'adversité. Je considère mon esprit comme un muscle à l'entraînement. »
Pour changer son dialogue intérieur, il ne suffit pas d'appuyer sur un interrupteur. Cela ne vient pas du jour au lendemain. Il s'agit d'un travail en constante évolution, qui devient un peu plus rapide et plus naturel chaque fois qu'on s'y attelle. Bientôt, vous saurez maîtriser le pouvoir de votre supporter intérieur, et vous pourrez constater combien cette voix vous aide à surmonter toutes les épreuves.
Nous vous mettons au défi d'élever votre dialogue intérieur, de façon à ce qu'il vous propulse en avant. Profitez de ce changement infime pour ajouter un mantra positif à votre prochaine séance d'entraînement.
Une question d'habitude : Bien souvent, le plus dur dans une séance d'entraînement est de la commencer. Donc, juste avant de débuter votre entraînement NTC, essayez de réciter un mantra intérieur positif, comme « J'ai déjà fait le plus dur. » Puis, congratulez-vous mentalement pour vous motiver et booster votre confiance en vous. Lorsque l'entraînement commence à se corser, revenez à ce mantra : « J'ai déjà fait le plus dur. » Il peut vous aider à renforcer votre confiance en vous, vous donner la force nécessaire pour traverser ce moment, et en sortir plus fort.