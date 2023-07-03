Partenaires locaux - Nike

En partenariat avec Rebel Girls
Partenaires locaux
Dans le monde entier, Nike s'engage auprès des personnes et des communautés qui participent à l'épanouissement des filles sur le terrain et au quotidien.
Tout est possible quand on se sent soutenue
Pour la coach María del Carmen Francisco Martínez, qui fait partie de Proyecto Cantera, une association à but non lucratif qui soutient par le foot les filles issues de milieux défavorisés, le sport est essentiel pour les aider à atteindre leurs objectifs. « Ne doute jamais : tu as bien ta place sur les terrains. Et nous les femmes, on peut briller dans n'importe quel sport. Le sport permet de rencontrer plein de gens avec qui te lier d'amitié et qui peuvent par la suite devenir des mentors. Ça t'apprend à communiquer, à résoudre des conflits, à être disciplinée, à travailler plus dur et à aller encore plus loin, à vivre avec les autres, à être une meneuse, et plein d'autres choses. » Proyecto Cantera fait partie des communautés qu'on soutient du mieux qu'on peut, pour que la nouvelle génération de jeunes filles ait toutes les chances de réussir, sur les terrains et dans la vie.
Europe
Tout le monde peut jouer au foot. Nike soutient plusieurs initiatives en Europe qui améliorent la vie des jeunes filles à travers ce magnifique sport. Donner un espace commun à des personnes réfugiées, aider les enfants marginalisés et vulnérables, garantir une éducation aux filles qui en ont besoin : on répond présent pour les communautés qui font la différence.
Reste du monde
On participe à des projets dans le monde entier pour aider les filles à se mettre au sport et à jouer davantage. On leur donne l'occasion de s'exprimer grâce à un mélange de foot et de poésie. On leur garantit un accès au sport. On célèbre les femmes musulmanes qui jouent. De super initiatives existent sur tout le continent. Et avec la popularité du foot qui ne cesse de grandir dans cette partie du monde, on va continuer à soutenir les groupes dont l'objectif est de veiller à ce que les filles se sentent en sécurité, considérées et traitées de la même manière que les garçons.
Implique-toi
Toi aussi, tu veux apporter ta contribution ? Rejoins-nous pour nous aider à écrire le futur du foot.