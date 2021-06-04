Mon jardin : courir pour créer des liens entre culture et communauté

C'est à l'âge de neuf ans que Theland a commencé à poser des questions au sujet des enfants du programme MMIWG2S, qui vise à protéger les femmes et les enfants autochtones victimes de violence. « J'ai participé à des veillées dans mon enfance. Je chantais des chansons, se souvient-il. Mais, au fond, je me demandais où étaient allés ces enfants, et ce qui se passait après. En tant que jeune, je cherchais les autres jeunes. »



Sa tante Bridget est la co-fondatrice d'une organisation à but non lucratif qui accompagne les proches des victimes d'homicide. Inspiré par certains athlètes qui ont utilisé le sport pour éveiller les consciences, Theland a eu l'idée de traverser le Canada en courant. « Ma mère a immédiatement tempéré mes ardeurs, me rappelant que le Canada était un pays immense. J'ai alors dit que je pourrais me limiter à parcourir l'État de l'Ontario à vélo, ou faire d'autres choses. » En fin de compte, l'idée retenue a été de demander à sa tante Bridget s'il pouvait courir jusque chez elle.



Au fil des ans, il a été rejoint par un nombre grandissant d'amis et de membres de sa famille. Aujourd'hui, Theland planifie son premier run national pour la cause. « C'est vraiment un projet difficile à organiser, mais grâce au soutien et à l'amour de notre peuple, nous pourrons le mener à bien », déclare-t-il. Le jeune homme prépare actuellement son itinéraire en étudiant le climat, pour tenter de rejoindre Ottawa depuis Vancouver à l'été 2021. Ce parcours éprouvant l'amènera à traverser les Rocheuses, les grandes prairies de l'Ouest et le Bouclier canadien, une vaste région de roches nues datant du Précambrien.