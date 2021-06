Mon jardin : apprendre à aimer la nature environnante

Au travail comme dans la vie, Marcus passe toute l'année en pleine nature. Lorsque la météo est mauvaise, il range son kayak et passe ses journées d'automne à chercher des champignons. Il admire et cueille ces derniers pour les identifier, pas pour les cuisiner. « Je ne peux toujours pas me résoudre à en manger, même si je fais tout pour les apprécier », explique-t-il.



Quand la neige arrive, il parcourt les bois environnants en skis de fond, à la recherche d'empreintes de renards, de lapins et de ratons laveurs. Sur les rives glacées du Niagara, il photographie des oiseaux qui hivernent dans la région, comme le harle huppé, un canard aux yeux rouge sang et au mohawk vert turbulent. Au printemps, il commence à consigner le plus grand nombre possible d'oiseaux empruntant l'Atlantic Flyway, une voie de migration très importante. Rien qu'en 2020, il a recensé plus de 185 espèces à lui tout seul.