Comment entretenir le goût du sport chez l'enfant selon le psychologue du sport Jim Taylor

Moins d'un pour cent des enfants deviennent des athlètes professionnels en grandissant. Mais l'objectif, lorsque vous les encouragez à pratiquer un sport, n'est pas d'élever la nouvelle Serena Williams ou le nouveau LeBron James, explique Jim Taylor, psychologue du sport et spécialiste de la parentalité. Il s'agit de donner aux enfants les outils mentaux pour être en bonne santé, heureux et pour réussir dans la vie. À l'occasion de cet épisode de Trained, cet ancien skieur alpin se joint à la présentatrice Jaclyn Byrer pour analyser les avantages du sport pour la jeunesse et donner des conseils aux parents qui souhaitent encourager leurs enfants à commencer une activité sportive et persévérer dans ce sens. Le secret, selon lui, est de créer des expériences sportives positives et ne pas se laisser piéger par « l'industrie du sport pour la jeunesse ». Fort de son expérience de père de deux jeunes athlètes, il explore également tous les facteurs qui peuvent décourager les filles de faire du sport et identifie des façons pour chacun de nous de contribuer à combler ce fossé entre les genres.