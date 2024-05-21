Mets l'accent sur la progression, pas les performances

En coaching, on appelle ça l'« approche de maîtrise » : un ensemble de techniques qui stimulent la motivation et les efforts, développent les aptitudes sportives et réduisent l'anxiété. Les coachs qui s'appuient sur une approche de maîtrise donnent la possibilité aux jeunes athlètes de s'investir pleinement et de s'approprier leur apprentissage. Cette approche se concentre sur :

Ce que les athlètes peuvent contrôler :

Les coachs qui se concentrent sur ce que les athlètes peuvent contrôler, comme faire des efforts, essayer de nouvelles choses et persévérer face à la difficulté, aident les athlètes à développer des fondamentaux essentiels pour leurs performances, et non à se focaliser uniquement sur les résultats. Mettre l'accent sur ce qui peut être contrôlé aide également les athlètes à comprendre comment tracer son propre chemin et développer sa personnalité sur le terrain. Ce que les athlètes peuvent contrôler :

Personne ne devient Serena Williams du jour au lendemain en prenant juste une raquette. Si une joueuse passe son temps à se comparer à Serena ou même à la meilleure de son équipe, elle va forcément être déçue. Il vaut mieux célébrer les petites victoires : la première fois que la balle passe le filet, le plus grand nombre d’échanges réussis, ou le premier service parfait. Ces petites réussites motivent à continuer d'apprendre. Ne pas se laisser abattre par ses erreurs :

Contrairement aux garçons, les filles ont tendance à internaliser leurs erreurs trop à cœur, ce qui peut les pousser à abandonner plus vite pour éviter de se sentir mal à l'aise. Apprendre à tourner la page aide les filles à prendre confiance en elles, à se concentrer sur la prochaine partie et à s'amuser.

Les filles veulent savoir qu'elles progressent, pas seulement sur le plan des victoires et des défaites, mais aussi avec les compétences qu'elles développent. Comme s'améliorer prend du temps, il est essentiel de célébrer les victoires du quotidien (développement des compétences, efforts, encouragement et cohésion d'équipe) que les matchs gagnés ou les buts marqués.