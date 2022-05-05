Les meilleurs leggings taille haute Nike pour toutes les activités

Lorsque vous recherchez un legging de qualité, faites le test du squat. Pour cela, enfilez le legging et effectuez un squat complet ou penchez-vous en avant pour toucher vos orteils devant le miroir, pour vérifier que la peau ou vos sous-vêtements ne sont pas visibles au travers. Les modèles Nike, comme le legging Nike Yoga Dri-FIT Luxe Infinalon opaque, sont conçus pour réussir le test du squat. Ils sont fabriqués dans un mélange de nylon, d'élasthanne et de polyester.

Si vous prévoyez de porter un legging pour faire du sport, optez pour un modèle fabriqué dans des matières évacuant la transpiration, comme la matière Nike Dri-FIT qui contribue à l'évaporation rapide de l'humidité pour vous permettre de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de fraîcheur. Si vous voulez porter un legging par temps froid, optez pour les modèles Nike Therma-FIT, conçus pour retenir la chaleur tout en étant légers.