Les meilleurs leggings noirs Nike

La base pour s'entraîner ? Un legging noir. Et ce basique super pratique n'est pas réservé au sport. Pour faire du shopping ou sortir entre potes, opte pour un legging ajusté au look épuré. C'est un vêtement confortable, mais stylé.

Modèles fonctionnels avec bon maintien pour le running, modèles doux et aérés pour le yoga ou se détendre chez soi… Nike propose toute une gamme de leggings noirs pour le quotidien. On peut penser que les leggings noirs sont interchangeables (qu'est-ce qui différencie un legging noir d'un autre ?), mais la matière et les détails de conception font toute la différence quand il faut choisir le bon modèle. Pour le renfo ou pour te mettre en valeur au quotidien, voici notre sélection des meilleurs leggings Nike.