Les meilleurs gants de training Nike pour vos entraînements les plus intenses

Les gants Nike Gym Premium, conçus pour les athlètes de CrossFit débutants ou expérimentés, offrent une adhérence, une protection et un maintien élevés pour le renforcement musculaire. Ces gants pour salle de sport intègrent un rembourrage en mousse à haute densité pour protéger vos paumes et procurer une adhérence antidérapante. Les perforations au niveau de la paume et la matière en mesh légère et respirante au dos des mains permettent à l'air de circuler pour éviter à vos mains de devenir moites. De plus, pour une meilleure protection du poignet, une fermeture sécurisée à scratch enveloppe le poignet et garantit une sensation de maintien pour vous permettre de passer directement à l'action. Les gants comportent des languettes qui permettent de les retirer et de les enfiler facilement avant et après l'entraînement.