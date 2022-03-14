Les meilleurs gants de training Nike pour vos entraînements les plus intenses
Guide d'achat
Protégez vos mains et améliorez votre adhérence avec les meilleurs gants Nike pour vos entraînements de renforcement musculaire.
Des athlètes du dimanche aux haltérophiles passionnés, toutes les personnes qui se sont fixé un objectif sportif le savent : ampoules, callosités et mains moites peuvent transformer une séance de training intensif en cauchemar. Si vous avez prévu de soulever des poids à la salle de sport, des gants d'entraînement peuvent vous aider à éviter ces obstacles tout en vous offrant plus d'adhérence et de sécurité. Avec leur rembourrage pour protéger vos mains et leur protection de poignet pour réduire vos risques de blessure, les gants de renforcement musculaire Nike vous offrent l'accompagnement dont vous avez besoin pour atteindre vos principaux objectifs et améliorer votre force et votre endurance. Voici tout ce que vous devez savoir pour choisir les gants de renforcement musculaire adéquats.
Les meilleurs gants d'entraînement Nike
Les gants Nike Gym Premium, conçus pour les athlètes de CrossFit débutants ou expérimentés, offrent une adhérence, une protection et un maintien élevés pour le renforcement musculaire. Ces gants pour salle de sport intègrent un rembourrage en mousse à haute densité pour protéger vos paumes et procurer une adhérence antidérapante. Les perforations au niveau de la paume et la matière en mesh légère et respirante au dos des mains permettent à l'air de circuler pour éviter à vos mains de devenir moites. De plus, pour une meilleure protection du poignet, une fermeture sécurisée à scratch enveloppe le poignet et garantit une sensation de maintien pour vous permettre de passer directement à l'action. Les gants comportent des languettes qui permettent de les retirer et de les enfiler facilement avant et après l'entraînement.
Les avantages des gants de renforcement musculaire
Adhésion renforcée : il peut être difficile de saisir des poids lorsque l'on a les mains moites. C'est pourquoi beaucoup d'haltérophiles utilisent de la craie, mais cette dernière peut vous irriter la peau et les poumons. De plus, elle est souvent difficile à nettoyer après un entraînement. Une paire de gants d'entraînement peut par exemple vous procurer plus d'adhérence pour soulever des poids lourds ou vous aider à faire des tractions sans glisser. Vous pouvez également les associer à des straps pour poignets et bénéficier d'une meilleure adhérence lors des mouvements de traction comme les soulevés de terre.
Protection contre les blessures : le renforcement musculaire peut abîmer les tendons de vos mains, qui risquent de se tendre excessivement au fil du temps et de provoquer de microscopiques déchirures pouvant causer une inflammation ou une tendinite. Porter des gants d'entraînement permet de protéger vos doigts, mains et poignets et d'assurer leur maintien. Les gants de renforcement musculaire ne doivent pas être utilisés à des fins thérapeutiques. Ils ne suffisent pas non plus à prévenir les blessures. Toutefois, en complément d'autres équipements, ils peuvent vous aider à battre vos records personnels de soulevé de poids tout en vous procurant plus de confort.
Prévention des callosités et des ampoules : soulever des poids sans gants génère des frottements entre vos mains et les poids, ce qui peut provoquer des callosités ou des ampoules au fil du temps. Les callosités peuvent devenir douloureuses si elles commencent à se fendre ou se déchirer, ce qui rend le soulevé de poids pénible et inconfortable.
Maintien du poignet : beaucoup de gants de renforcement musculaire vous aident à maintenir et à stabiliser votre poignet lors du soulevé de poids pendant une séance d'entraînement. Cette action peut réduire la pression exercée sur les nerfs de votre poignet et éviter ainsi d'éventuels engourdissements ou picotements dans les mains et les doigts. Certains gants de renforcement musculaire intègrent une protection de poignet enveloppante, mais prévoyez également de réaliser des exercices de prévention ciblés et informez-vous sur vos besoins spécifiques en matière de renforcement musculaire.
Questions fréquemment posées
Puis-je utiliser des gants de renforcement musculaire si je débute ?
Si vous commencez tout juste le soulevé de poids, il est recommandé de pratiquer avec et sans gants pour salle de sport. S'entraîner sans gants peut vous aider à améliorer votre force d'adhérence, mais une fois que vous commencerez à soulever des poids plus lourds et à vous habituer à l'exercice, les gants vous offriront une protection et un maintien avantageux.
Puis-je utiliser des gants de renforcement musculaire pour les tractions ou les soulevés de terre ?
Si vous utilisez des gants de renforcement musculaire pour des exercices tels que les tractions à la barre fixe ou les tractions simples, assurez-vous que vos gants ne sont pas trop épais. Il est plus difficile de s'accrocher avec une couche de tissu trop épaisse, ce qui peut limiter votre nombre de répétitions maximum. D'un autre côté, si vous avez les mains naturellement moites ou si elles ont tendance à développer des callosités, la protection de paume offerte par les gants de salle de sport peut être nécessaire pour vous permettre de vous donner à fond.