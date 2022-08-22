Les cinq meilleurs gants de running Nike

Les meilleurs gants de running Nike
Guide d'achat
Cette sélection de gants de running Nike est conçue pour garantir un confort optimal par temps froid.
Tant qu'il n'y a aucun risque, la météo d'hiver n'est pas nécessairement un obstacle à l'entraînement. Une paire de gants performants vous permet d'éviter les doigts gelés et engourdis.
Les gants de running Nike sont fabriqués à partir de tissus chauds à séchage rapide afin de garder les mains au chaud sans les rendre moites. De plus, tous les gants de cette sélection sont équipés de motifs d'adhérence au niveau des doigts, compatibles avec les écrans tactiles, pour accéder à vos applis en toute simplicité, comme Nike Run Club.
Continuez à lire pour en savoir plus sur les meilleurs gants de running Nike et trouver le modèle qui vous convient.
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Les meilleurs gants de running Nike
1.Pour un ajustement idéal pendant le run : gants de running Nike Transform pour femme
Les gants de running Nike Transform sont constitués d'une première couche de type gant équipée de la technologie Nike Dri-FIT, et d'une couche supérieure de type moufle pour protéger les mains du vent et de la pluie, tout en apportant une couche supplémentaire d'isolation. Si vos mains se réchauffent pendant votre run, la moufle peut être retirée.
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2.Pour les runs par temps froid : gants Nike Sphere 360 pour homme et femme
Les gants Nike Sphere 360 présentent un design isolant qui permet de faire circuler la chaleur du corps de l'athlète afin d'offrir une sensation de chaleur ultime, de la paume de la main jusqu'au bout des doigts. Ils sont également dotés de poignets ajustés et d'un design intégrant des éléments réfléchissants.
3.Pour les long runs : gants de running Nike Accelerate pour homme et femme
Pour tenir la distance par temps froid, optez pour des gants légers et respirants afin d'éviter d'avoir les mains moites. Les gants de running Nike Accelerate sont fabriqués à partir de matières légères et anti-transpiration pour garder les mains au chaud et au sec, tandis que les poignets ajustés retiennent la chaleur.
4.Pour une protection légère : gants de running Nike Base Layer pour femme
Grâce à leur tissu léger à séchage rapide, ces gants Nike Base Layer sont parfaits pour les athlètes à la recherche d'une protection légère lorsque les températures sont douces. Toutefois, pour les jours plus froids, la silhouette fine et basse de ces gants leur permet d'être enfilés facilement sous une autre paire de gants.
5.Pour les runs sous la pluie ou le vent : gants de running Nike Shield Phenom pour homme et femme
Face aux conditions les plus extrêmes, les gants de running Nike Shield Phenom sont un allié de choix. La couche extérieure du gant est imperméable et coupe-vent, tandis que la couche intérieure est fabriquée à partir d'un tissu doux et confortable. De plus, les attaches permettent de les ranger facilement.
Rédaction : Julia Sullivan, coach personnelle certifiée par l'ACE.