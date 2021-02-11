Les conseils du psychologue du sport Graham Betchart pour rester dans le moment présent

Parfois, dans le sport comme au quotidien, nous vivons avec 5 minutes de retard, ou nous nous inquiétons à propos de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Mais selon Graham Betchart, psychologue du sport et coach en performance mentale, qui a entraîné quelques-uns des meilleurs joueurs de NBA, c'est notre capacité à rester dans le moment présent qui fait la différence entre les bons joueurs et ceux tout en haut du classement. Dans cet épisode de « Trained », Graham Betchart, invité de Ryan Flaherty, Senior Director of Performance chez Nike, explique comment nous pouvons entraîner notre esprit à rester toujours ancré dans le présent, tout comme nous entraînons nos corps à gagner en puissance, en vitesse et en agilité. Il nous donne quelques techniques de méditation rapides à utiliser pour se recentrer sur soi-même, nous révèle quelles sont les seules statistiques qui comptent vraiment, et pourquoi, si l'on veut vraiment gagner, il faut savoir renoncer à la victoire.