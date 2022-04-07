La physiothérapeute Ann Nwabuebo sur le plancher pelvien

Podcast Trained : Améliorer la santé pelvienne avec Ann Nwabuebo
Coaching
Les muscles que votre programme d'entraînement ne cible probablement pas ? Le plancher pelvien. Cette experte nous explique ce dont il s'agit et pourquoi c'est si important.
Trained est un podcast qui explore le fitness d'un point de vue moderne et global.
Comme beaucoup de personnes qui ont des problèmes de plancher pelvien, Ann Nwabuebo, kinésithérapeute, a vécu avec sans le savoir pendant des années. Ce n'est que lorsqu'un kinésithérapeute a qualifié ses symptômes de douleur et de fréquence urinaire d'atypiques qu'elle a réalisé qu'ils étaient traitables. En quelques séances seulement, Ann Nwabuebo a été soulagée et a orienté sa carrière pour devenir praticienne de la rééducation pelvienne afin d'aider les autres à faire de même. Dans cet épisode, la fondatrice et directrice générale de Body Connect Physical Therapy se joint à l'animatrice Jaclyn Byrer pour aider à réduire la stigmatisation autour du dysfonctionnement du plancher pelvien, offrir des stratégies pour éviter les problèmes et expliquer quand il est temps de consulter un professionnel. En proposant des exercices pour renforcer ces muscles, elle permet aux personnes de tous les genres, de tous les niveaux de forme physique, ou encore à chaque étape d'une grossesse de s'assurer qu'un plancher pelvien dysfonctionnel ne limite pas leur vie.
« Il s'agit vraiment que la connaissance prenne le dessus et de comprendre que si vous rencontrez des problèmes avec ces muscles du plancher pelvien, ils peuvent être traités. »
Ann Nwabuebo
Kinésithérapeute et physiothérapeute spécialisée dans la santé pelvienne et fondatrice de Body Connect Physical Therapy
Vous avez une question sur l'état d'esprit, l'entraînement, la nutrition, la récupération ou le sommeil ? Vous avez un invité ou un sujet à nous suggérer ? Envoyez un e-mail à Jaclyn à l'adresse trained@nike.com, et elle fera son possible pour y répondre.