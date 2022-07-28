Comment Jaelin Howell est devenue footballeuse professionnelle

Comme la plupart d'entre nous, Jaelin Howell a commencé à pratiquer le sport avant même de savoir lire. Contrairement à la plupart d'entre nous, elle a ensuite porté les maillots de l'équipe des États-Unis féminine et le Racing Louisville FC. Dans cet épisode, la nouvelle star du football se joint à Jaclyn Bryer pour présenter son parcours en détail. Elle présente les avantages d'avoir grandi dans une famille d'athlètes, nous révèle la dure réalité sur les sports universitaires et décrit l'entraînement nécessaire pour passer d'un club à la NCAA au football professionnel. Elle nous explique également ce qu'elle a appris des femmes qui l'ont précédée, ce qu'elle ressent en jouant avec ses idoles d'enfance et ce qu'elle souhaite transmettre aux prochaines générations.