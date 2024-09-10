Lunettes de soleil Nike Athena et Nike Zeus : les athlètes peuvent rester focus
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Ces lunettes futuristes sont conçues pour être portées avant et après la compétition.
La bonne paire de lunettes de soleil peut-elle améliorer les performances des athlètes ? Si tu penses que non, laisse-nous te présenter les modèles Nike Athena et Nike Zeus.
Ils ont tous les deux été créés pour améliorer la concentration. Leur design réduit les distractions et booste le mental des athlètes.
Avant de concevoir les lunettes de soleil Nike Athena et Nike Zeus, Nike a interrogé les athlètes pour savoir quelles caractéristiques leur donner. Selon John Hoke, Chief Innovation Officer chez Nike, la plupart ont demandé des lunettes de soleil qui leur donneraient un « avantage psychologique » et les aideraient à « se mettre dans leur bulle ».
Selon lui, il est primordial pour ces athlètes de garder leur concentration sans se laisser distraire.
C'est ainsi que sont nées les lunettes de soleil futuristes Nike Athena et Nike Zeus. Tout le monde peut les porter, et surtout, elles ont super originales. Leur look et leurs caractéristiques les distinguent de toutes les autres lunettes.
Le design des lunettes Nike Zeus est pensé pour incarner la vitesse. Elles donnent du style, et sont si légères qu'on peut même oublier qu'on les porte. Avec leur monture travaillée en titane, les Nike Zeus ont un petit côté masque et protègent une bonne partie du visage. En plus, de petites perforations ont été ajoutées pour améliorer la circulation de l'air. Pratique pour éviter aux athlètes d'avoir un coup de chaud au niveau du visage.
Tout comme les Nike Zeus, les lunettes de soleil Nike Athena sont ultra-légères. Pas très agréable quand les cils touchent les verres des lunettes, pas vrai ? Justement, les Nike Athena ont été conçues sans vis, pour que les athlètes puissent les éloigner de leur visage. Problème réglé !
Les lunettes de soleil Nike Zeus et Nike Athena intègrent des verres avec technologie Nike Max Extreme Lens. Parfait pour préserver tes yeux de la fatigue quand tu bouges.
Ces lunettes sont innovantes, et ça va encore plus loin : elles s'inscrivent dans une démarche durable. Ces modèles sont fabriqués à partir de matières recyclées. Au moins 40 % du poids total est recyclé pour les Nike Athena et au moins 20 % pour les Nike Zeus.
Les lunettes Nike Athena et Nike Zeus seront dispos dans le monde entier sur les plateformes digitales de Nike, à partir du 24 juillet 2024.