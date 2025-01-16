Passe à l'action avec rapidité et fluidité grâce à la Zion 4 de Jordan
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La quatrième génération de la Zion hérite de la puissance et de la vitesse de la chaussure signature, avec encore plus d'amorti et de résistance.
- La nouvelle Zion 4 de Jordan incarne la force et la vitesse caractéristiques de la superstar de la NBA sur les parquets : Zion Williamson.
- Semelle extérieure conçue par ordinateur pour plus de résistance. Semelle intermédiaire intérieure Cushlon 3.0. Unité Air Zoom Strobel parabolique sur toute la longueur pour un amorti double épaisseur performant.
- La quatrième chaussure signature de Zion sera bientôt disponible sur Jordan.com et chez certains revendeurs.
Jordan dévoile la Zion quatrième génération de sa gamme de chaussures de basket signature. Elle incarne la force et la vitesse emblématiques dont fait preuve sur les parquets Zion Williamson, des Pelicans de La Nouvelle-Orléans. La Zion 4 mise sur le confort et la résistance.
Conçue pour passer rapidement à l'action et enchaîner les moves en souplesse, la chaussure basse Zion 4 reprend la structure de la semelle intermédiaire intérieure du précédent modèle. La réactivité, la protection contre les chocs et le niveau de maintien sont toujours là, fidèles au rendez-vous. Les améliorations de cette dernière version sont destinées aux athlètes en quête d'une sneaker confortable et résistante.
Parmi les nouveautés de la Zion quatrième génération, on trouve la semelle intermédiaire intérieure Cushlon 3.0 améliorée et l'unité Air Zoom Strobel parabolique qui s'étend sur toute la longueur. Ensemble, elles apportent un amorti double épaisseur pour passer à l'action rapidement et atterrir en douceur. La semelle extérieure conçue par ordinateur est renforcée au niveau des zones les plus sollicitées. Et on a aussi amélioré l'adhérence aux endroits stratégiques.
En plus de ces nouveautés fonctionnelles, on a décliné la silhouette dans plusieurs nouveaux coloris à la fois sobres et stylés. La chaussure sera disponible en « Damascus Steel » : un coloris incroyable qui associe argent, noir, jaune pâle et vert.
Les deux autres coloris reprennent les motifs de la Zion 3. « Mud to Marble », un coloris sobre marron chocolat qui contraste avec les détails vert pâle, évoque le travail acharné de Zion Williamson pour « se sortir de la boue » : son parcours depuis ses débuts dans une petite ville de Caroline du Sud jusqu'à son arrivée en NBA. « Forged in Fire », coloris flamboyant orange, noir et blanc, est aussi inspiré de la vie de la star du basket depuis ses débuts modestes. Et enfin, un traditionnel coloris blanc et noir viendra compléter la gamme Zion 4 (patience, sa sortie est prévue pour bientôt !).
La Zion 4 sera bientôt disponible sur Jordan.com et chez certains revendeurs.