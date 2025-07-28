Découvre la collection Nike Air Max Dn x LEGO®

Entre dans un monde où les sneakers donnent vie à la créativité et où le jeu s’exprime sans frontières. La collection Nike Air Max Dn x LEGO n'est pas seulement une collaboration : c'est un tremplin vers un univers où le sport et la créativité se rencontrent. Avec le personnage Air Max de Nike, Max, et les figurines LEGO qui regardent à travers les fenêtres des bulles d'air et les accents holographiques qui dansent sur la semelle intermédiaire, cette chaussure invite les enfants à rêver plus grand. À chaque pas, ils auront l’impression de flotter tout en laissant libre cours à leur imagination.

La tige en mesh tactile est recouverte d'une texture cloutée distinctive, qui rappelle le look emblématique des briques LEGO. Imprégnée du jaune emblématique des figurines, la chaussure regorge de détails ludiques et éclatants, du badge LEGO rouge vif sur la languette au logo holographique estampillé sur le talon, jusqu’à la boîte elle-même qui prolonge l’univers du jeu. En y regardant de plus près, tu découvriras de petites surprises dissimulées dans les bulles d’air, comme une figurine extraterrestre cachée et souriante. « Nous savons qu'il existe de nombreux consommateurs hybrides qui aiment autant l’un que l’autre de ces deux univers », a déclaré Eden Pearson, responsable des produits de chaussures de sport pour enfants. La chaussure célèbre le lien entre les sneakerheads de demain et les constructeurs.