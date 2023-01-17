Après ces trois titres de champion et de MVP, la sortie de la Air Jordan 8 en 1993 marque la fin du premier volet de la carrière de Michael Jordan et de sa gamme de sneakers. La Air Jordan 8 se décline en trois coloris d'origine, et sa conception pleine d'audace intègre des sangles et une languette à motif en tissu chenille. Bref, de quoi en faire la sneaker emblématique des années 90, aujourd'hui synonyme de la décennie dans laquelle elle a vu le jour.



