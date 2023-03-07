Avec une empeigne minimaliste et un système de laçage en un seul mouvement, la Air Jordan 9 a fait son entrée comme le modèle le plus léger et réactif de la ligne. Inspirés du statut de légende internationale de Jordan, les quatre coloris d'origine affichent des détails multilingues sur la semelle, évoquant notamment l'indépendance, la liberté, la puissance et la force. Cette version rend aussi hommage au changement de voie de Michael Jordan : la Air Jordan 9 en exclusivité pour les pros se déclinait en une version pour les parquets et une à crampons pour le baseball.