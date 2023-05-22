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Dernière mise à jour : 23 mai 2023
3 min. de lecture

Air Jordan 18

Sortie de la version originale
(2003)
Designer
(TATE KUERBIS)
Artefact d'origine
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris
(NOIR / SPORT ROYAL)
Prix d'origine
(175 $)
Référence
(305869-041)

Air Jordan 18

Sortie de la version originale (2003)
Designer (TATE KUERBIS)
Artefact d'origine (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris (NOIR / SPORT ROYAL)
Prix d'origine (175 $)
Référence (305869-041)

L'histoire de la Air Jordan 18, Télécharge l'app SNKRS

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Le dernier adieu de Michael

16 avril 2003 : après trois minutes de standing ovation, Michael Jordan entame son dernier match de la NBA avec les Wizards de Washington, à Philadelphie. La AJ 18 aux pieds, c'est tout en style qu'il fait ses adieux à la compétition. Inspirée des plus grands modèles avant elle, la chaussure reflète toute la richesse de l'incroyable héritage Jordan. Le modèle s'inspire à nouveau du design italien et des lignes des voitures de sport. On retrouve donc les détails des voitures de Formule 1 et des chaussures de pilotage, mais aussi les coutures travaillées des chaussures de ville italiennes.

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Un style royal

Avec trois superbes coloris et des matières premium comme le daim et le cuir, la AJ 18 incarne la royauté. Le modèle « Black Royal » est accompagné d'une brosse pour le daim noir, d'une serviette et d'un manuel du pilote. C'est la dernière Air Jordan portée par Michael Jordan sur les parquets : autant dire qu'elle reflète les exigences élevées de la légende. Jusque dans les moindres détails.

Coloris

Date de première publication : 22 mai 2023