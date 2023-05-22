Air Jordan 15
Sortie du modèle d'origine
(1999)
Designer
(TINKER HATFIELD)
Artefact d'origine
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris
(FLINT GREY / WHITE)
Prix d'origine
(150 $)
Référence
(136011-101)
Air Jordan 15
Sortie du modèle d'origine (1999)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefact d'origine (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris (FLINT GREY / WHITE)
Prix d'origine (150 $)
Référence (136011-101)
La saga continue
Alors que Michael Jordan décide une nouvelle fois de prendre sa retraite, la Air Jordan, elle, reste sur le devant de la scène. C'est avec une empeigne tissée en fibre d'aramide Kevlar® inspirée de l'avion de chasse X-15 que la Air Jordan 15 continue de perpétuer l'héritage Jordan.
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Toujours taillée pour l'excellence
La silhouette de la Jordan 15 s'inspire de l'avion le plus rapide de l'époque, mais avec la touche inimitable de Michael Jordan : la languette plus avancée, comme celle de la paire qu'il porte quand il s'envole vers le panier. Même s'il n'a pas joué avec, il portait toujours la AJ15 avec ses costumes. C'était un peu comme un nouvel uniforme, mais aussi un symbole d'impertinence, en affaires comme sur les parquets.