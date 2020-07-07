Famille de glace
Coaching
Par Nike Training
Qui a le plus de sang-froid dans votre famille ? Découvrez-le avec cet entraînement amusant et efficace.
Faire du sport en famille doit être fun, et de ce point de vue, on peut difficilement faire mieux que cet entraînement ! Rassemblez votre famille pour voir qui parviendra à rester immobile sans perdre son sang-froid.
Tenez la position ! Préparez-vous à vous concentrer mentalement et physiquement en tenant des positions comme des squats et des pompes immobiles. Quand ça commence à devenir difficile, pensez qu'en étant immobiles ensemble, vous grandirez ensemble.
L'entraînement
Réalisez cet entraînement avec toute la famille. Pendant les exercices, à tour de rôle, criez « figé ! ». Tout le monde doit alors se figer comme une statue et mettre l'entraînement en pause. Maintenez la position aussi longtemps que vous le pouvez, jusqu'à ce que l'un d'entre vous craque et vacille. Continuez jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une statue de glace. Répétez pour chacun des exercices de l'entraînement.
L'entraînement
Réalisez cet entraînement avec toute la famille. Pendant les exercices, à tour de rôle, criez « figé ! ». Tout le monde doit alors se figer comme une statue et mettre l'entraînement en pause. Maintenez la position aussi longtemps que vous le pouvez, jusqu'à ce que l'un d'entre vous craque et vacille. Continuez jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une statue de glace. Répétez pour chacun des exercices de l'entraînement.