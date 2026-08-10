C'est la rentrée : insuffler un état d'esprit positif chez les enfants

Avez-vous déjà ressenti une telle nervosité que vous avez l'impression que les autres peuvent entendre les battements de votre cœur ? Les mains moites, les genoux qui tremblent, des difficultés à faire ce que vous aviez prévu ?

Toutes ces choses sont des symptômes de la pression que de nombreux enfants ressentent quant à leurs performances.

Qu'il s'agisse de courir un 100 mètres, de danser pour le spectacle de l'école ou de faire un exposé devant toute la classe, vouloir bien faire les choses est un moteur puissant, mais qui apporte son lot de pression. La peur de mal faire peut submerger les enfants et les empêcher d'obtenir des résultats aussi bons qu'ils les espéraient.

Leur parler de leurs sentiments et leur faire comprendre qu'il est normal de ressentir de la nervosité est un bon début. La nervosité est la preuve que nous donnons de l'importance à ce que nous faisons. Il est possible de prévenir toute aggravation à l'aide d'une technique très simple.

Lorsque nous ressentons de l'anxiété, notre respiration change et nous prenons des inspirations plus courtes et plus brusques. Cela déclenche notre réaction « combat-fuite-paralysie ».

Pour combattre cela, dites à votre enfant de se concentrer sur ses expirations : prendre de longues respirations lentes et contrôlées. Cela contribuera à lui apporter une sensation de sérénité en activant le système de « repos et digestion » du corps. Lorsque votre enfant expire, cela peut l'aider d'imaginer qu'il expire un fil d'or qu'il pousse de plus en plus loin vers l'horizon, à mesure que l'anxiété s'apaise.