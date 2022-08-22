Sept équipements de protection Nike Football à acheter maintenant

Équipements de protection essentiels de football américain à acheter cette saison
Guide d'achat
Faites des plaquages et sacks à vos adversaires en toute confiance avec l'équipement de protection de football américain Nike.
Au football américain, les plaquages, les sacks et bien d'autres formes de contacts physiques sont tout aussi présents que les réceptions, les sprints et les lancers. C'est pourquoi il est essentiel que les joueurs et joueuses revêtent des équipements de protection assurant leur sécurité sur le terrain pour donner le meilleur en toute confiance.
Des protège-dents aux vêtements rembourrés, découvrez les meilleurs équipements de protection de football américain.
Protège-dents
Le protège-dents est obligatoire dans la plupart des ligues de football américain, et ce pour une bonne raison. D'après l'American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD), les protège-dents réduisent le risque de blessures buccales chez les jeunes joueurs et joueuses de football américain, à la fois lors des matchs et des entraînements.
Le protège-dents Nike permet un apport optimal en oxygène, grâce aux ouvertures spacieuses pour la respiration. De plus, il se fixe facilement, pour profiter d'une liberté de parole totale lors des stratégies de dernière minute.
Manchons et brassards
Les manchons et brassards Nike offrent plus de fonctionnalité lors d'un match, et ce, de deux façons. La première est leur capacité à compresser certaines des articulations les plus sollicitées au cours du jeu, comme celle du coude. La deuxième réside dans les nombreux manchons Nike qui comportent des protections en plastique, donnant ainsi aux athlètes la confiance pour jouer avec force et puissance.
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Gants
Si une bonne paire de gants de football américain permet aux joueurs et joueuses de profiter d'une adhérence optimale et d'un contrôle total du ballon, elle assure aussi une fonction de protection. En effet, les gants peuvent protéger les athlètes des intempéries et des matchs brutaux.
Les gants Nike sont disponibles pour adultes et enfants, y compris les gants Vapor Knit 3.0. Fabriqués à partir d'une fine matière en silicone, ils offrent une conception légère pour une meilleure respirabilité. Découvrez aussi les gants Superbad, équipés d'une matière Magnigrip sur les paumes vous permettant d'attraper le ballon avec précision.
Visières
Lors d'un match de football américain, bénéficier d'une vision nette et étendue du terrain (surtout sous un soleil éblouissant) a toute son importance. Grâce aux charnières absorbant les chocs et à un bord biseauté réduisant l'éblouissement et les déformations, la visière Nike Vapor offre aux athlètes une vision claire et complète sur le terrain. De plus, elle intègre une protection totale contre les rayons UVA et UVB.
Cagoules isolantes
Au cours des matchs de football américain, la protection ne se résume pas qu'aux genouillères, visières et protège-dents. Se protéger des intempéries, ça compte aussi. La cagoule Nike Pro Hyperwarm offre aux joueurs et joueuses une couche isolante supplémentaire pour l'entraînement ou les matchs par temps froid. Grâce à sa forme parfaitement adaptée, la cagoule se glisse facilement sous un casque. Elle peut aussi être portée seule ou bien faire office de cache-cou.
Shorts rembourrés
Au football américain, il s'agit surtout de courir et faire des passes. Toutefois, il suffit d'observer un match de la National Football League (NFL) ou même un match amateur pour comprendre que le jeu se déroule presque autant au sol que debout.
Quelle que soit la situation, un short rembourré à la tenue ajustée peut vous procurer un confort optimal. Le short Nike Pro HyperStrong intègre un rembourrage en mousse conçu pour absorber l'impact des plaquages et des chutes. Qui plus est, sa grande légèreté et respirabilité vous feront même oublier sa présence pendant le jeu.
Sacs pour équipement de football américain
Les équipements de football américain, y compris ceux de protection présentés plus tôt, ont tendance à être très encombrants, surtout dans les vestiaires ou les sacs de sport. Bénéficiez d'un espace suffisant pour chacune de vos protections de football américain avec un sac de sport Nike.
Par exemple, le sac Nike Utility Power offre une capacité de stockage allant jusqu'à 51 litres. De plus, il présente une conception résistante et de nombreuses poignées et sangles réglables pour un transport confortable.
Rédaction : Julia Sullivan, coach personnelle certifiée par l'ACE.