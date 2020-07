Aidez vos enfants à s’impliquer dans le sport

Essayez ces simples techniques de coaching pour aider vos enfants à s'impliquer dans le sport.

Pour que les enfants restent actifs et enthousiastes à l'idée de faire du sport, il est important qu'ils se sentent impliqués et qu'ils en retirent des éléments positifs. Essayez ces simples techniques de coaching pour inciter vos enfants à se dépenser et surtout à y prendre plaisir !



Le fait de passer plus de temps à la maison, peut rendre les enfants un peu léthargiques. C'est pourquoi, dans l'esprit de l'engagement Made to Play de Nike, nous vous initions aux six principes de notre système de coaching, pour aider les enfants à se motiver et à bouger. Cet article vous présente le principe de la « Connexion ». Nous avons demandé à Isyan Demir, Ambassadeur de la communauté Nike et entraîneur de football pour les enfants à Berlin, de nous expliquer comment créer une véritable connexion entre les enfants et le sport.