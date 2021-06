En bonne compagnie : Harlem Honeys & Bears

Au fond d'un petit cul-de-sac sur la 135e rue Ouest de Harlem, plusieurs dizaines d'« anciens » autoproclamés se saluent avec les coudes au lieu de s'embrasser, masque au visage et survêtements rouges assortis. Pour la première fois depuis des mois, ils se rassemblent devant le centre de loisirs de Hansborough, qu'ils surnomment entre eux « The Bathhouse » (les bains publics). Dans sa magnifique piscine en mosaïque, ces femmes et ces hommes répètent leurs mouvements, leurs coups de pied gracieux et tourbillonnants sous le nom de Harlem Honeys & Bears, une équipe de natation synchronisée pour personnes âgées qui fait des vagues depuis 1979. Le nom de l'équipe est inspiré d'une expression familière de la fin des années 70, selon Rasheedah Ali, membre de l'équipe. « Il y avait des hommes et des femmes. Les femmes sont douces comme le miel (honey), et les ours (bears) adorent le miel ! Ils se sont donc appelés les Harlem Honeys & Bears », explique-t-elle à propos de la première équipe.



Certains membres de l'équipe ont nagé toute leur vie, même pendant la ségrégation. D'autres n'ont pas vaincu leur peur de l'eau avant d'avoir atteint la soixantaine. Ensemble, ils ont remporté des prix, surmonté des maladies chroniques, tissé des liens d'amitié et, peut-être plus important encore, ils ont partagé leur passion et leurs connaissances avec l'ensemble de la communauté grâce à un programme de natation pour les jeunes. « La récompense en tant qu'entraîneur est de voir ces jeunes hommes et femmes glisser sur l'eau sans faire le moindre effort », raconte Luther Gales, président de l'équipe. Alors que des études montrent que les jeunes de la communauté noire sont statistiquement plus susceptibles de mourir accidentellement par noyade, les Harlem Honeys & Bears font bien plus que partager un sport à l'état pur : ils sauvent des vies.