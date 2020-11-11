Devrais-je aller courir aujourd'hui ? Voici comment le déterminer

01. Apprenez de vos erreurs.

Vous avez couru un long run après une horrible nuit de sommeil, et cela s'est vraiment mal passé ? Concentrez-vous sur le résultat : vous saurez maintenant mieux ajuster votre emploi du temps pour le prochain run. Comme le dit Brett Kirby, « s'autoflageller pour un jour manqué ou un mauvais run ne fait qu'alourdir le fardeau de la culpabilité. Il est plus intéressant d'essayer d'accepter, d'apprendre et d'aller de l'avant. »



02. Essayez de pratiquer une activité alternative.

« Si l'idée de courir n'enthousiasme ni votre esprit ni votre corps, soulevez des poids, faites du yoga, ou une longue marche », affirme Derek Samuel, kinésithérapeute et membre du Nike Performance Council. Selon lui, le cross-training peut aider votre corps à se préparer pour le prochain run et vous éviter toute idée négative liée au running, ce qui est tout aussi important.



03. Modifiez votre programme.

« Souvenez-vous bien que vous n'êtes pas obligé de faire l'impasse sur le running pour récupérer », rappelle Chris Bennett. Un run peut être un moment purificateur pour l'esprit et un temps de relâchement très appréciable pour évacuer le stress et l'anxiété. Mais ces bienféaits ne sont pas forcément le fruit de sprints ou des intervalles déments que vous aviez prévus. « L'objectif est de progresser, et parfois, il suffit d'ajuster son programme pour obtenir des résultats, explique le coach. Il existe un nombre infini de solutions pour modifier son run, en le raccourcissant, en le ralentissant, en adoptant un parcours plus plat… Et toutes ces clés peuvent vous aider à effectuer le run dont vous avez besoin sur le plan mental et physique. »



04. Laissez-en pour le lendemain.

« Si vous avez les yeux plus gros que le ventre, il y a souvent un prix à payer », avertit Derek Samuel. Celui-ci explique à ses clients qu'il est sain de se coucher en se disant : je dois en faire plus. « Cela va amplifier votre soif, affirme-t-il, et cela vaut mieux que de se coucher en se disant : j'en ai vraiment trop fait aujourd'hui et je me sens horriblement mal. »