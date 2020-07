Devrais-je aller courir aujourd'hui ? Voici comment le déterminer

Un changement simple

Si vous hésitez à courir, posez-vous cette question : comment me sentirai-je après ce run ?



C'est un conseil de Shalane Flanagan, quadruple championne olympique et coach du club d'athlétisme Bowerman Track Club. « Si l'idée de courir est trop stressante, si vous avez mal quelque part ou que votre journée ne s'améliorera pas en allant courir, la réponse à votre question est : ce n'est pas un bon jour pour courir », explique-t-elle.



Ayant récemment récupéré de deux opérations du genou, Shalane Flanagan avoue s'être souvent posé cette question. « Je dois faire attention aux signaux d'alerte et être honnête vis-à-vis de moi-même. »



« Être honnête vis-à-vis de soi implique aussi de savoir si vous laissez tomber votre run car vous vous démotivez », affirme Chris Bennett. Si c'est votre cas, le coach vous recommande de prendre la résolution de sortir courir seulement cinq minutes. Vous pouvez vous arrêter à tout moment. Vous pouvez décider de marcher à tout moment. Mais vous découvrirez probablement que le plus difficile, c'est de s'y mettre, et que ces 30 minutes que vous avez été capable de courir correspondaient exactement à ce dont vous aviez besoin.



Si vous êtes plutôt un runner alpha qui donne tout ce qu'il a, tenez compte de ce message adressé par Brett Kirby, docteur spécialisé dans les performances humaines qui a travaillé avec quelques-uns des plus grands runners au sein du Nike Sport Research Lab.



« Vous devriez construire une relation harmonieuse avec le running, et non une approche agressive du type "Je vais avaler des tonnes de kilomètres et mettre les gaz à fond avant de tomber dans un écueil dont je ne me sortirai pas le lendemain", explique le scientifique. Cette attitude est juste une recherche d'intensité pour le goût de l'intensité, et je ne pense pas qu'elle ait réussi à beaucoup de personnes. »